Іноземних інвестицій в Україні не буде, поки скандальний Павло Вовк є еталон судді

Вища рада правосуддя вважає Вовка гідним суддею?

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Высший Совет правосудия решил, что судья Вовк достоин и дальше занимать место судьи Административного Суда.

Тут есть два варианта.

Высший совет правосудия резонно считает весь окружной административный суд клоакой, а значит судья Вовк достоин быть среди этих людей. И будет рекомендовать президенту как можно скорее разогнать его к чертям. Можно заодно к тем чертям, по поводу которых звонят Баканову.

Высший совет правосудия считает Вовка достойным судьей. Что тоже логично, потому что эталоном судьи для высшего совета правосудия являются члены высшего совета правосудия, а там как известно полно людей, которые служат примером для Вовка. И тогда надо звонить Баканову по поводу всех этих чертей.

В любом случае, вывод один. К чертям надо разгонять и Административный Суд. И Высший Совет правосудия. В рамках новой судебной реформы, конечно же. Хотя Административный можно разогнать и в рамках старой реформы. Хотя можно просто назначит Вовка главой этого Высшего совета и продолжать решать вопросы. Тут уже вопрос, какая цель.

Но главное помнить. Главная проблема экономики Украины – это недостаток инвестиций. Инвесторы не приходят потому что в стране что не верят в безопасность своих инвестиций. Украинские решалы обычно говорят, что «Вовка боятся в лес не ходить», но на то они и украинские решалы. А иностранных инвестиций не будет, пока судья Вовк – эталон Судьи. И пока в СБУ есть Подразделение К. И просто переименовать его в подразделение ЗЕ – это вряд ли поможет.

Судебную реформу надо проводить. И эталоном может стать отбор судей Антикоррупционного Суда. Когда не добросовестных кандидатов отсеяли. Но для этого активисты должны иметь поддержку международных экспертов. Потому что почему то международный эксперт не верит, что чиновник с маленькой зарплатой может позволить себе часы, в размере его годовой зарплаты. И не пропускает такого. Но вот беда, ограничивает выбор. И с таким потом судьей, прошедшим отбор, поди еще что то порешай. А вот судья Вовк всегда готов. И удобен. Его всегда можно подвесить. За его коррупционные дела. И поди ты откажись от такого удобного инструмента….