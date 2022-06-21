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    Думки вголос

    Компроміси з Путіним. Урок Європі на майбутнє

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Путін шантажує європейців - Компроміси з Путіним. Урок Європі на майбутнє
    Путін шантажує європейців
    фото з відкритих джерел

    Чи може Росія продовжувати виконувати свої забов’язання?

    Росія різко скоротила поставки газу в Європу. Ціни знову захмарні. Німці запроваджують програму «прикрути». Австрійці розконсервовують вугільні потужності. Далі буде.

    Що відбулося? Європа знову ступила на хибну стежку компромісів з Путіним. А Путін знову це сприйняв за слабкість і почав підвищувати ставки. Про що мова? Кілька місяців тому Путін в односторонньому порядку зажадав переходу на оплату газу в рублях. Фактично, порушуючи контрактні домовленості, вимагав змінити умови того самого контракту. І щоб йому платили у рублях. А інакше погрожував відключити газ.

    Що далі? Повністю умови Путіна Європа не виконала. Але найбільші покупці пішли на зміну контракту. В результаті, частина Європи (16% російських продажів) залишилась без російського газу, а інші підписали нові додатки і погодили нові умови оплати, пішовши назустріч Путіну. Щоб він не відключив газ.

    Як це сприйняття Путін? Звісно, як слабкість. І почав давити далі. І зараз він «сушить» Європу, значно зменшивши поставки газу «Північним потоком» і навіть прикрутивши турецький газовий шлях. Привід? Каже, що не може качати газ «Північним потоком» бо там турбіни немає. А турбіна в Канаді на ремонті була. І санкції не дозволяють ту турбіну поставити в Європу. Впливаючи на спроможність роботи «Північного потоку-1». Канадці в ці ігри не грають і санкції обходити на дають. Канадці молодці. Всі мають бути як канадці.

    Путін знову шантажує. Чи може Росія продовжувати виконувати свої забов’язання? Може. Бо можна розібрати «Північний потік-2» і дістати трубу звідти. Можна збільшити поставки газу по український трубі. Чи по трубі, що йде через Бєларусь і Польшу. Але «Газпром», тобто Путін цього не роблять. Вони шантажують Європу, кажучи – або фактично відміняйте санкції і дайте цю турбіну. Або не буде газу.

    Якщо б до цього Європа консолідовано послала Путіна з його вимогою платити за газ у рублях, то цього б не відбулося. Але ЄС прогнулось. Злякалось, що Путін відключить газ. І нарвалася просто на наступний шантаж. І так буде постійно. Доки Європа не зрозуміє, що жодні поступки Путіну до добра не доводять.

    Джерело: блог Сергія Фурси

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    Теги: ЄС росія окупанти газ Газпром санкції війна путін Європа ціни Україна окупація #stoprussia
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    Компроміси з Путіним. Урок Європі на майбутнє