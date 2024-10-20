Північнокорейська загроза. Чи дійсно все так погано?
Навіщо Кремлю додаткові 11 тисяч голодних корейців?
У нас наче з явився додатковий привід для зневіри і помиральної ями. Але треба придивитись уважніше до цієі теми і може тоді не буде приводу посипати голову попелом.
Якщо ми думаємо, що росіянам корейці потрібні, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті, то це означає, що ситуація у росіян, які нещодавно оперували контингентом у 500 тисяч людей, дуже погана.
І тоді треба радіти, що ім стали конче потрібні ці корейці.
Якщо ми думаємо, що у росіян все добре і є цей контингент у 500 тисяч людей, то додаткові 11 тисяч голодних корейців, а це лише 2 відсотка, взагалі ні на що не вплинуть.
Але питання, нащо так напрягатись Путіну щоб притягти корейців, які ні на що не вплинуть? Північнокорейський диктатор точно ж продав ці душі дуже дорого.
І якщо снаряди Путін закуповує у масштабах і зрозуміло, навіщо йому йти на домовленості щодо цього з Північною Кореєю, а це робиться точно не безкоштовно і має політичні наслідки у світі, то навіщо робити схожі кроки для залучення додаткових 11 тисяч людей. І це ж не лютий спєцназ, відомий у всьому світі.
Причому росіяни нещодавно стверджували, що наймають щомісяця по 30 тисяч людей. Навіщо ім третина цього, що йде за дуже дорогою ціною і потребує дуже значних адміністративних зусиль. Вони ж російською навіть не говорять. Управляти цими людьми – це буде складна задача.
То про що нам це говорить?
Путін хотів здійснити складну операцію, яка мала б мати психологічний ефект? Продемонструвати коаліцію?
Чи міф про нескінченні російські ресурси є таки міфом і для них навіть дорогою ціною важливо залучити додаткові 11 тисяч людей? І Путіну конче потрібно до виборів в США не показати слабкість, не дати всім побачити, що він побудував потьомкінську «дєрєвню» потужноі потужності російської армії, яка здатна наступати вічно? Може Путін зробив ставку на перемогу Трампа і хоче дотягти за будь-яку ціну до 6 листопада і йому потрібно щоб до цього часу ніхто не побачив, що і його економіка і його армія, виснаженні?
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