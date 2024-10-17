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На Миколаївщині окупанти атакували енергетичну інфраструктуру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Миколаївщині окупанти атакували енергетичну інфраструктуру
Енергетики працюють над заживленням споживачів
фото з відкритих джерел

Цієї ночі ворог знову вдарив по енергетиці 

У ніч на 17 жовтня російські війська вдарили по енергетичних об'єктах у Миколаївській області. Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вночі в Миколаївській області тривала робота сил та засобів протиповітряної оборони з відбиття ворожої атаки.

Так, унаслідок атаки ворога є знеструмлення. На цей час енергетики працюють над заживленням споживачів.

«Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає», – каже він.

Нагадаємо, вчора у Миколаєві та частині Миколаївської області зникло світло. Станом на 9:30 205 тис. людей залишаються без електроенергії.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російські війська готуються до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні.

Як повідомлялося, в Україні вже визначено сім підстанцій, важливих для видачі потужності з атомних станцій, на які поширюється робота місій Міжнародного агентства з атомної енергії. Пошкодження цих підстанцій можуть загрожувати не лише видачі електроенергії з самих атомних електростанцій, а й запиту станцій від енергосистеми України, наслідком чого може стати їхній блекаут, а це шлях до аварії.

До слова, енергосистема України входить в зимовий сезон з «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

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Теги: Миколаївщина Віталій Кім війна енергетика окупанти відключення світла

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