Нічна атака на Україну: скільки ракет та дронів збили системи ППО

Над Україною було збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69

Росія атакувала Україну дронами невстановленого типу

У ніч на 19 жовтня російські окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами, ударними БпЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей: до 98-ми ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69», – йдеться у повідомленні.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 19 жовтня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили зазначають, що в результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Також ЗСУ збили 42 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях. 46 російських безпілотників було локаційно втрачено, інформація щодо збиття, падіння уточнюється та оновлюється.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня, росіяни завдали авіаційний удар по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та «Шахеди». Внаслідок чого поранено сімох людей та пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Також сьогодні росіяни атакували Черкащину ракетами та безпілотниками. Внаслідок чого загинула жінка.

До того ж мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки БпЛА в одному із районів міста поранили жінку: «У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону».

Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі уламками пошкоджено фасади кількох будинків, балкони, вибиті вікна; пошкоджено авто; незначні пошкодження зазнало приміщення одного з ресторанів.