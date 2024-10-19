Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака на Україну: скільки ракет та дронів збили системи ППО

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Україну: скільки ракет та дронів збили системи ППО
Над Україною було збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія атакувала Україну дронами невстановленого типу

У ніч на 19 жовтня російські окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами, ударними БпЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей: до 98-ми ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69», – йдеться у повідомленні.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 19 жовтня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога станом на 19 жовтня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили зазначають, що в результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Також ЗСУ збили 42 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях. 46 російських безпілотників було локаційно втрачено, інформація щодо збиття, падіння уточнюється та оновлюється.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня, росіяни завдали авіаційний удар по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та «Шахеди». Внаслідок чого поранено сімох людей та пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Також сьогодні росіяни атакували Черкащину ракетами та безпілотниками. Внаслідок чого загинула жінка

До того ж мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки БпЛА в одному із районів міста поранили жінку: «У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону».

Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі уламками пошкоджено фасади кількох будинків, балкони, вибиті вікна; пошкоджено авто; незначні пошкодження зазнало приміщення одного з ресторанів. 

Читайте також:

Теги: системи ППО Повітряні сили ЗСУ Україна безпілотник російська ракета ракета росіяни росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Кудрицький
Чому ексголова «Укренерго» Кудрицький боїться справи «Юнайтед енерджі»?
30 вересня, 14:02
У Тихорецькому районі РФ палав склад, на якому зберігалися північнокорейські ракети
ЗСУ потужно вразили два військових арсенали на території Росії
21 вересня, 15:34
Україна повинна зі свого боку демонструвати, що її бажання до переговорів справжнє
Зеленський пояснив, чому змінив позицію щодо переговорів із Росією
22 вересня, 16:19
Вадим Мисник: Боротьба триває, і зараз Курська область стратегічний напрямок застосування ворогом авіаційних засобів
Військовий назвав «найвигідніше» місце для заходу ворожих дронів з півночі
6 жовтня, 16:39
Північнокорейські вйськові на Донеччині дивляться за використанням боєприпасів російською армією
На Донеччині загинули офіцери з КНДР: стало відомо, що вони там робили
5 жовтня, 15:58
Місцеві жителі розповідають, що перед загорянням чули «гучну бавовну»
У Москві загорілося військове училище, росіяни заявляють про атаку безпілотника
6 жовтня, 11:34
Куп'янськ постійно перебуває під ворожим вогнем
КАБи вщент руйнують Куп'янськ, у місті значні пошкодження – МВА
6 жовтня, 12:47
Внаслідок артилерійського обстрілу будівля магазину зазнала серйозних руйнувань
Росія обстріляла магазин на Херсонщині, є постраждалі
8 жовтня, 12:28
Міністр наголосив, що ключове, що Міносвіти має їм запропонувати, – це якісну професійну, передвищу та вищу освіту
«Спонукаємо їх залишатися різними способами». Лісовий відреагував на виїзд старшокласників з країни
11 жовтня, 14:26

Події в Україні

Українські бійці вперше збили російську ракету Х-69 з касетною бойовою частиною
Українські бійці вперше збили російську ракету Х-69 з касетною бойовою частиною
Нічна атака на Україну: скільки ракет та дронів збили системи ППО
Нічна атака на Україну: скільки ракет та дронів збили системи ППО
Окупанти атакували Черкащину: є загибла, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
Окупанти атакували Черкащину: є загибла, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
У центрі Луганська ліквідовано російського майора Дмитра Первуху (фото)
У центрі Луганська ліквідовано російського майора Дмитра Первуху (фото)
Росія атакувала підрозділ ДСНС на Сумщині: є поранені (фото)
Росія атакувала підрозділ ДСНС на Сумщині: є поранені (фото)
У двох областях України введено аварійні відключення світла
У двох областях України введено аварійні відключення світла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2024
28K
Хто з обласних прокурорів отримує шалені виплати за інвалідність: перелік
24K
У Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна
8048
У Німеччині ціна на вершкове масло побила рекорд
5120
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч

Новини

У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 08:55
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Ранкові заморозки, без опадів: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 06:00
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Звільнення села на Купʼянщині та інтервʼю Зеленського. Головне за 18 жовтня
Вчора, 21:01
У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Вчора, 13:48

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua