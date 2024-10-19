Північна Корея активно допомагає Росії. До чого тут Китай?
Про північнокорейських солдатів на боці РФ
Для початку треба визнати, що Північна Корея давно б не існувала, якби не Китай.
Росія. Інтерес Путіна полягає в живій силі. Попри велику кількість населення РФ, Путіну дуже непросто укомплектувати свою армію.
Але найголовніше інше – Кремлю необхідно глибше втягувати союзників у свою війну.
КНДР. Диктатор Північної Кореї перед вторгненням у Південну отримує змогу «обстріляти» своїх солдатів у реальній війні. Можливо отримує ще певну винагороду.
Китай. Пекін отримує змогу поспостерігати за реакцією Вашингтона та його союзників, щоб зрозуміти, до яких меж можна тиснути на США і партнерів.
Хороший новенький краш-тест. Китай хоче визначити межу, яку не варто долати.
Й Пекін нічого не втрачає у даному випадку, а просто спостерігає.
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