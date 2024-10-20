Ідентифіковано інженера з КНДР, присутнього на запуску російських ракет по Україні

Інженери з КНДР, відправлені до російських сил в Україні, схоже, підтримують запуски північнокорейських озброєнь

Розвідка Південної Кореї ідентифікувала північнокорейського інженера, який був присутній при запуску ракет росіянами на сході України. Про це повідомляє NHK.

Розвідка повідомила, що цей інженер, ймовірно, є тією ж людиною, яка супроводжувала лідера Північної Кореї Кім Чен Ина минулого року під час огляду заводу з виробництва боєприпасів. NHK проаналізувало зображення, яке, як вважається, було зроблено неподалік від Донецької області в Україні.

фото: Courtesy of the National Garden

Зазначається, що технологія розпізнавання обличчя встановила збіг на понад 80% зовнішності людини на знімку з України з інженером, який торік супроводжував Кіма на заводі з виробництва мобільних ракетних установок.

Інженери з КНДР, відправлені до російських сил в Україні, схоже, підтримують запуски північнокорейських озброєнь. Водночас, як зазначається, вони шукають нові технології.

Видання також пише, що Північна Корея почала брати участь у російському вторгненні в Україну.

Раніше стало відомо, що США стурбовані повідомленнями про можливу участь тисяч північнокорейських військових на боці Росії, але на цей момент не мають незалежного підтвердження цих даних.

До слова, Південна Корея вважає відправлення військ КНДР на війну в Україну серйозною загрозою безпеці міжнародного співтовариства.

Також начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone повідомив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.