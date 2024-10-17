Північнокорейські хакери вкрали криптовалюти на $3 млрд для ядерної програми

Компанія Microsoft заявила, що за крадені кошти Пхеньян профінансував більш ніж половину своїх ядерних розробок

За сім років північнокорейські хакери викрали криптовалюти на близько $3 млрд. Кошти пішли на розвиток ядерної і ракетної програм Північної Кореї. Про це йдеться у звіті Microsoft.

Зазначається, що майже третину від загальної суми було вкрадено минулого року. За ці гроші Пхеньян профінансував більш ніж половину своїх ядерних розробок.

Від минулого року компанія Microsoft викрила кілька нових північнокорейських хакерських груп, ціллю яких були саме криптовалютні організації. Йдеться про такі організації як Jade Sleet, Sapphire Sleet, Citrine Sleet. Також до переліку входить група Moonstone Sleet, яка розробила спеціальний варіант програми-вимагача та застосувала його проти організацій в аерокосмічному й оборонному секторах як для збору розвідданих, так і для отримання фінансової вигоди.

Компанія вважає, що активізація хакерів та створення нових груп свідчить про те, що Північна Корея розширює свою участь у діяльності програм-вимагачів. Країна посилює використання інструментів кіберзлочинців для зміцнення своїх фінансових ресурсів та просування власних стратегічних інтересів.

Також Microsoft зазначає, що у підготовку хакерів та збільшення їхніх ресурсів вливають все більше інвестицій.

Нагадаємо, американський лідер Джо Байден заявив про готовність США до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю для зменшення ядерної загрози.

Як повідомлялося, близько 1,4 млн молодих людей подали заявки на вступ або повернення в армію, звинувативши Сеул «у провокаційному вторгненні безпілотників», яке призвело до «напруженої ситуації на межі війни».

До слова, 25 вересня російський диктатор Володимир Путін повідомив про проєкт оновленої ядерної доктрини країни, що включає розширення категорій держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також глава держави заявив, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти РФ та Білорусі як учасника Союзної Держави.