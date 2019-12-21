В Росії повідомили про існування таємного пункту щодо вартості транзиту газу



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Віцепрем’єр міністр Росії Дмитро Козак

Російська сторона готова платити фіксовану ціну за транзит територією України

Віцепрем’єр міністр Росії Дмитро Козак заявив про існування у протоколі домовленостей про транзит газу пункту про тарифи, який є комерційною таємницею.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами Козака, «Газпром» висунув НАК «Нафтогаз України» вимогу щодо розміру оплати послуг з організації транзиту газу. Він нагадав, що український регулятор НКРЕКП до кінця року встановить ставку транзиту відповідно до законодавства України, яке сьогодні відповідає вимогам європейського законодавства.

«Але нас сьогодні це вже не цікавить. Це буде проблема «Нафтогазу». Ми «Нафтогазу» сказали, скільки ми будемо готові йому компенсувати за надання цієї послуги, але нас тариф не турбує. Скільки – я не хочу відкривати комерційну таємницю, насамперед, «Нафтогазу України», – сказав Козак.

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.