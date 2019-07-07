«Свати» - це набагато гірше, ніж «липецька фабрика» Зеленського

Або ти вважаєш Росію агресором, або ні. Тут немає напівтонів

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Сваты - это липецкая фабрика Зеленского?

Если коротко - нет. Сваты - это гораздо хуже.

Что такое липецкая фабрика в истории президента Порошенко? Это материальный актив, который был в собственности Порошенко до войны и до его президентства и приносил ему прибыль. Что случилось с фабрикой? После эскалации конфликта фабрика была арестована и остановлена. Т е в результате президентства Порошенко липецкая фабрика перестала приносить ему прибыль и винить его можно только в том, что он пожадничал и не продал ее сразу, как вступил в должность. Но сама должность и работа на ней привела именно что к потере дохода от липецкой фабрики.

Что такое Сваты? Помимо того, что это сериал сомнительного качества, пропагандирующие стереотипы об Украине и украинцах? В котором, к тому же, главную роль играет враг Украины. Это нематериальный актив, который до войны приносил прибыль Зеленскому. Но в результате был запрещен на территории Украины. Что случилось, когда Зеленский вступил в должность? Этот актив снова стал приносить ему прибыль. Таким образом, вступление президента Зеленского в должность прямо привело к росту его дохода после решения украинских властей о том, что сериал Сваты можно показывать.

Почувствовали разницу?

Сериал Сваты - это маркер. И это непривычный вариант прямой коррупции. Когда политик использует должность для получения дохода.

Таким образом, возврат сериала Сваты не только демонстрирует весь набор негативных ценностей команды президента. То что они поощряют пропаганду русского мира. То что они видят в украинцах малоросов. То, что незаконное посещение Крыма для них не проблема. Это все моральная плоскость. Но это еще и коррупция. Очевидная, открытая, вульгарная.

Могут ли сказать, что это мелочи и копейки по сравнению с общим уровнем коррупции в стране? Могут. И даже будут правы. Мелочи. Но и липецкая фабрика не была проблемой, но стала мемом. Где переход от незначительной коррупции к уже важной? Когда это случится?

Кто может поручится, что Зеленский не решил идти в президенты, обидевшись на запрет Сватов? И не решив восстановить «справедливость»? И очевидно, что этот интерес абсолютно корыстен. И ему наплевать на информационную войну, развязанную Россией.

Либо ты считаешь Россию агрессором, либо нет. Тут нет полутонов.

Либо у тебя нулевая толерантность к коррупции, либо нет и ты начинаешь с малого использовать свою должность для получения прибыли.

Нельзя быть наполовину беременным. Нельзя быть на половину украинским президентом, а на половину губернатором Малоросии.

Либо мы строим Украину, понимая, что Россия враг. Либо живем в зазеркалье, где есть отдельно российские войска, а отдельно ценности русского мира, запуская последние вместе со Сватами и Артурами Пирожковыми. И тогда построить можно только Малоросию. Которая, кстати, всегда будет оставаться бедной. Потому что в русском мире нет места европейским ценностям, нет места верховенству права. А без этого мы всегда будем оставаться бедным Гуляй-полем.