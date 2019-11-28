Україна так і не вивчила урок, що Росія - це ворог, а будь-яка знижка від ворога - це пастка

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ворогу можна віддати вечерю, якщо ви її отруїли, звичайно. Але ворогу не роблять знижок. А значить і не беруть їх

Мовою оригіналу

Нет проблем в том, чтобы закупать какую-то часть импортного газа у России по рыночным ценам. В конце концов, это Россия не продает нам газ последние два года, когда Нафтогаз готов заключать контракт. Да и это никак не является помощью России, потому что не увеличивает физические обьемы реализуемого Газпромом газа, ведь то, что мы покупаем по реверсу, до этого Газпром продает кому-то в Европе.

Проблема в том, что цена на газ должна быть рыночная, а любые скидки недопустимы. Потому что скидки не дают просто так. И если Россия нам делает скидку на газ, то значит хочет получить где-то в другом месте. И такие скидки всегда стоят очень дорого для Украины. Как не исчисляй, то ли в миллиардах долларов, то ли в тысячах судеб.

Мы можем покупать газ у России. По рыночной цене. Мы не можем простить России долг в 3 млрд долларов. Потому что это тупо. Мы можем и дальше покупать газ по реверсу, получая от России плату за транзит этого газа. И мы должны настаивать на долгосрочном контракте. Каждое из этих условий критично. И никакая из уступок не оправдана мифической скидкой. Россия использует газ против нас только потому, что мы позволяем себе это делать. Оружие России перестанет работать, если газ в Украине будет просто товаров, без сакрализации его цены. Хорошо, что министр не говорит о том, что скидка на газ позволит нам снизить цены на газ для населения. Популизм делал бы нас слабее на переговорах. Но плохо, что сама тема скидки обсуждается серьезно. Неужели мы так и не выучили урок, что Россия - это враг, а любая скидка от врага - это ловушка. Врагу можно отдать ужин, если вы его отравили, конечно. Но врагу не делают скидок. А значит и не берут их.

Джерело: блог Сергія Фурси

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