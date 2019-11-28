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    Найдорожчий російський хокеїст з НХЛ висміяв диктатора Путіна (фото)

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    Артємій Панарін - Найдорожчий російський хокеїст з НХЛ висміяв диктатора Путіна (фото)
    Артємій Панарін
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    Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артємій Панарін опублікував фото падіння Путіна на льоду

    Російський форвард клубу північноамериканської Національної хокейної ліги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артємій Панарін висміяв диктатора Владіміра Путіна.

    У соцмережі Інстаграм хокеїст спочатку опублікував своє фото з високо піднятою ногою, назвавши його «Високий удар». Потім у сторіз Панарін оприлюднив колаж з двох фото: на першому «Високий удар», а на другому – Путін після падіння на льоду.

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    Раніше Панарін викликав у російських пропагандистських ЗМІ шквал негативних відгуків після гучного інтерв’ю, в якому піддав нищівній критиці російську владу.

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    Артємій Панарін – найдорожчий російський хокеїст в НХЛ. Його угода з «Рейнджерс» передбачає заробіток у 81,5 мільйона доларів за 7 років.

    Владімір Путін – одноосібно править Росією з 2000 року. РФ за час його правління розв’язала війни проти Чечні, Грузії, України, бере участь у війні в Сирії та низці інших регіональних конфліктів.

    Путін хокей НХЛ
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