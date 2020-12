В ЄС не розуміють, як можна боротися з корупцією та укладати компроміси з корупціонерами

Загальний меседж ЄС – «Переробляйте»

Мовою оригіналу

ЕС, устами Жозепа «Мы вам не банкомат» Боррелля заявили, что профанация от парламента с электронными декларациями не прокатила. В ЕС не понимают, как можно бороться с коррупцией заключая компромиссы с коррупционерами. И надо исправлять. Даже готовы нам в этом помогать.

Кстати, лучшая помощь в этом процессе – это не давать денег. Самый действенный метод. А то ходят слухи, что ЕС спать не может, так хочет дать Украине первый транш на 600 млн евро. Если этот транш дать – никогда же не переделают.

Теперь интересно, что скажет по этому поводу МВФ. Т е пришлет ли миссию чтобы помочь бедным деткам некомпетентным или решит, что таких деток надо воспитать. И тут важно понимать, что присылая миссию МВФ может дать сигнал, что поведение приемлемо. И наши власть имущие обязательно продолжат в том же духе. Петлять.

Общий месседж ЕС – «Переделывайте». Вы конечно молодцы, но сделали лажу. И не надо нам ее парить. Если что, мы поможем вам советом.

Все правильно. Как со строителями при ремонте.

ЕС уже понял что надо разговаривать с ними так. Но еще не понял, что надо добавлять маты.

Оригинал на английском

Acknowledging Ukraine’s progress on the reform path despite Russia's destabilising actions and conflict in the East, as well as the challenges resulting from the coronavirus pandemic, the High Representative/Vice-President and the Commissioner urged Ukraine to continue efforts related to strengthening the rule of law and the fight against corruption. They underlined that robust judicial reform remains a vital part of these efforts. Recalling the need to address issues raised by the recent decisions of the Constitutional Court (CCU), the High Representative underlined the importance of restoring criminal liability for false declarations. He noted that the recently-voted law on asset declarations, even if a step in the right direction in addressing the CCU decision of 27 October 2020, has several deficiencies and does not produce the necessary deterrent and corruption prevention effect. The EU is ready to assist Ukraine in this process.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.