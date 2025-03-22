Втрати ворога станом на 22 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 22 березня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 22 березня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 22 березня втратила:
- особового складу – близько 902010 (+1210) осіб,
- танків – 10403 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 21609 (+20) од,
- артилерійських систем – 24944 (+96) од,
- РСЗВ – 1327 (+3) од,
- засоби ППО – 1111 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30338 (+258),
- крилаті ракети – 3121 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41425 (+166) од,
- спеціальна техніка – 3782 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 22 березня
- У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- До Чорного моря – сім суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря три судна, з них одне судно продовжило рух з протоки Босфор
Нині триває 1123-й день повномасштабної війни в Україні.
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