Втрати ворога станом на 22 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

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Активність флоту окупантів станом на 22 березня 2025 року

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили :

Втрати Росії у війні на 22 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 22 березня втратила :

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 22 березня 2025 року.

Триває 1123-й день повномасштабної війни в Україні

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