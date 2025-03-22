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Втрати ворога станом на 22 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втрати ворога станом на 22 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1123-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 22 березня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 22 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 22 березня втратила

  • особового складу – близько 902010 (+1210) осіб,
  • танків – 10403 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 21609 (+20) од,
  • артилерійських систем – 24944 (+96) од,
  • РСЗВ – 1327 (+3) од,
  • засоби ППО – 1111 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 30338 (+258),
  • крилаті ракети – 3121 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41425 (+166) од,
  • спеціальна техніка – 3782 (+0).
Втрати Росії у війні на 22 березня 2025 року
Втрати Росії у війні на 22 березня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 22 березня

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • До Чорного моря – сім суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря три судна, з них одне судно продовжило рух з протоки Босфор
Активність флоту окупантів станом на 22 березня 2025 року
Активність флоту окупантів станом на 22 березня 2025 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1123-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати Генштаб війна росія

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