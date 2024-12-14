Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Фінансовий експерт

Чому сьогодні не буде світла лише три години?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

«Путін думав, що зима знов буде союзником Росії. Але він знову прорахувався»

Зима.. Мінус десять градусів… Чи не найхолодніша ніч цієї зими… Наступна ніч після третього поспіль масштабного обстрілу росіянами нашої енергетики

І сьогодні тільки три години не буде світла. Так, у суботу, у вихідний, коли навантаження менше, ніж в робочі дні. Але лише три години…

Можна сприймати це як належне, можна бідкатись, що чомусь під час наймасштабніших обстрілів в історії людства відключають світло не за графіком. Усе це можна. Але за фактом це величезне досягнення, з яким не треба лізти у помиральну яму. Це величезний успіх.

Росіяни тричі поспіль обстріляли Україну. Використали кілька сотень ракет і до**ліард дронів. І все це призводить до 3-годинного вимкнення світла в найхолодніший день грудня.

Ми звикли багато речей сприймати як даність. Світло має бути. Навіть під час обстрілів. Магазини мають працювати, пенсії платитися навіть під час масштабної війни. Ми звикаємо до того, що насправді є величезним досягненням.

І це треба цінувати. Щоб не посипати голову попелом і не нити, що в нас усе йде погано. 

Чому сьогодні в мене вимкнуть світло тільки на три години? Це досягнення української ППО, що витримує найбільші атаки з відомих. Українська ППО, яка має спроможності завдяки воїнам ЗСУ і підтримці наших західних партнерів. Все, що збиває зараз російські ракети, прийшло до нас із Заходу. І так, вони могли б давати більше, якби поставили український інтерес в пріоритеті. Але якби вони не давали, то світла сьогодні не було б у принципі.
 
Чому в мене сьогодні не буде світла лише три години? Завдяки українським енергетикам. Які не тільки «монополісти» чи «корупціонери». Це люди, які вже третій рік поспіль працюють на максимумі. І які не могли б цього робити, бути такими ефективними без підтримки Заходу. Бо без цієї підтримки не було б грошей на ремонти, на обʼєкти укриття і набагато більшим був би дефіцит обладнання.

Чи треба критикувати? Звісно. «Волшебний пєндєль» завжди був драйвером змін. Але дуже важливо помічати досягнення. І цінувати їх. Важливо для людей, завдяки яким це досягається. І важливо для вашої кукухи, яка має усвідомлювати перемоги, а не тільки помічати поразки.

Путін думав, що заморозить українців. Путін думав, що зима знов буде союзником Росії. Але він знову прорахувався. 

Всі його ракети та дрони, всі його потуги «економіки на військових рейках» дають хіба що обмежений результат. Так, інфляція трохи вища і яйця дорожчі, але хіба це той результат, на який він розраховував? І він може тепер тільки лякати кожен день весь світ своїм «Орешником», який чи то є, чи то його вже нема. Лякати терористичною зброєю із 36 болванок, які мають кудись впасти й щось зруйнувати. Що саме – ніхто не може передбачити, і тому є типовим тероризмом. І робить він це не від хорошого життя.

Тому що -10, зима і лише три години не буде світла в спальному районі Києва. Усвідомте це. Бо Путін уже усвідомив і тому трясе своїми орєшками.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інтерв’ю Лаврова Такеру Карлсону не зможе вплинути на підтримку України з боку США
Чи вплине інтерв’ю Лаврова Карлсону на підтримку України з боку США
6 грудня, 15:47
Шпигувала під виглядом волонтерки: агентка ФСБ отримала 15 років тюрми
Шпигувала під виглядом волонтерки: агентка ФСБ отримала 15 років тюрми
22 листопада, 01:25
Ворог вдарив по Сумах з ракетної системи залпового вогню
Окупанти вдарили по СТО в Сумах: є загиблі
26 листопада, 18:38
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки росіян немає
Атака на Київщину: поліція показала наслідки (фото)
27 листопада, 09:12
У липні 2020 року на церемонії нагородження генералів пам'ятною зброєю Кім Йон Бок був помічений практично поруч із лідером КНДР
Північнокорейські війська в Росії очолив один із найвпливовіших генералів КНДР
20 листопада, 10:26
Оприлюднено ключові тези плану радника Трампа щодо завершення війни Росії проти України
Майбутній спецпредставник Трампа пропонує свій план миру в Україні: подробиці від CNN
30 листопада, 00:51
Автор і виконавець пісні – музикант, військовослужбовець і очільник «Культурного десанту» Миколай Сєрга
Без ЗСУ – нікуди: Миколай Сєрга заспівав пісню для українських захисників
7 грудня, 08:42
Збір коштів на дрони для України у Чехії розпочався минулого року
Дрони для України: скільки коштів зібрали чехи за рік
6 грудня, 07:38
Триває 1017-й день війни
Росія захопила ще чотири населені пункти на Донеччині – DeepState
6 грудня, 05:11

Сергій Фурса

Чому сьогодні не буде світла лише три години?
Чому сьогодні не буде світла лише три години?
Дивна суперзброя «Орєшнік». У війні не допомагає, підходить лише для дешевого піару
Дивна суперзброя «Орєшнік». У війні не допомагає, підходить лише для дешевого піару
В Україні почалась світова війна?
В Україні почалась світова війна?
Чи зростають доходи українців? Будьте обережні із відповіддю
Чи зростають доходи українців? Будьте обережні із відповіддю
Друге пришестя: чим прихід Трампа до влади небезпечний для України
Друге пришестя: чим прихід Трампа до влади небезпечний для України
Чому американський ринок нервує перед виборами?
Чому американський ринок нервує перед виборами?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 грудня 2024
24K
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
5233
Втрати ворога станом на 14 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
4629
Матір екснардепки від Партії регіонів отримала вирок за держзраду: деталі справи
3815
Новий податок у Польщі може торкнутись кишень багатьох українців

Новини

ЗМІ назвали стратегічну галузь російської економіки, санкції проти якої мають бути посилені
Сьогодні, 11:59
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Вчора, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
12 грудня, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
12 грудня, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
12 грудня, 05:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua