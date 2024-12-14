Чому сьогодні не буде світла лише три години?

«Путін думав, що зима знов буде союзником Росії. Але він знову прорахувався»

Зима.. Мінус десять градусів… Чи не найхолодніша ніч цієї зими… Наступна ніч після третього поспіль масштабного обстрілу росіянами нашої енергетики

І сьогодні тільки три години не буде світла. Так, у суботу, у вихідний, коли навантаження менше, ніж в робочі дні. Але лише три години…

Можна сприймати це як належне, можна бідкатись, що чомусь під час наймасштабніших обстрілів в історії людства відключають світло не за графіком. Усе це можна. Але за фактом це величезне досягнення, з яким не треба лізти у помиральну яму. Це величезний успіх.

Росіяни тричі поспіль обстріляли Україну. Використали кілька сотень ракет і до**ліард дронів. І все це призводить до 3-годинного вимкнення світла в найхолодніший день грудня.

Ми звикли багато речей сприймати як даність. Світло має бути. Навіть під час обстрілів. Магазини мають працювати, пенсії платитися навіть під час масштабної війни. Ми звикаємо до того, що насправді є величезним досягненням.

І це треба цінувати. Щоб не посипати голову попелом і не нити, що в нас усе йде погано.

Чому сьогодні в мене вимкнуть світло тільки на три години? Це досягнення української ППО, що витримує найбільші атаки з відомих. Українська ППО, яка має спроможності завдяки воїнам ЗСУ і підтримці наших західних партнерів. Все, що збиває зараз російські ракети, прийшло до нас із Заходу. І так, вони могли б давати більше, якби поставили український інтерес в пріоритеті. Але якби вони не давали, то світла сьогодні не було б у принципі.



Чому в мене сьогодні не буде світла лише три години? Завдяки українським енергетикам. Які не тільки «монополісти» чи «корупціонери». Це люди, які вже третій рік поспіль працюють на максимумі. І які не могли б цього робити, бути такими ефективними без підтримки Заходу. Бо без цієї підтримки не було б грошей на ремонти, на обʼєкти укриття і набагато більшим був би дефіцит обладнання.

Чи треба критикувати? Звісно. «Волшебний пєндєль» завжди був драйвером змін. Але дуже важливо помічати досягнення. І цінувати їх. Важливо для людей, завдяки яким це досягається. І важливо для вашої кукухи, яка має усвідомлювати перемоги, а не тільки помічати поразки.

Путін думав, що заморозить українців. Путін думав, що зима знов буде союзником Росії. Але він знову прорахувався.

Всі його ракети та дрони, всі його потуги «економіки на військових рейках» дають хіба що обмежений результат. Так, інфляція трохи вища і яйця дорожчі, але хіба це той результат, на який він розраховував? І він може тепер тільки лякати кожен день весь світ своїм «Орешником», який чи то є, чи то його вже нема. Лякати терористичною зброєю із 36 болванок, які мають кудись впасти й щось зруйнувати. Що саме – ніхто не може передбачити, і тому є типовим тероризмом. І робить він це не від хорошого життя.

Тому що -10, зима і лише три години не буде світла в спальному районі Києва. Усвідомте це. Бо Путін уже усвідомив і тому трясе своїми орєшками.