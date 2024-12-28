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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Кадиров і азербайджанський літак. Теорія змови, яка пропадає

glavcom.ua
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Чи існує теорія змови щодо Кадирова, чи це просто черговий терористичний акт РФ?
колаж: glavcom.ua

Кадиров міг потрапити у пастку змови

Все ж таки іноді хотілося б пожити життям любителів простих пояснень і складних конструкцій, коли все на світі можна пояснити красивою теорією змови.

От, наприклад, збили путінські посіпаки цивільний літак. Тут же що можна подумати?

Путін зазнав принизливої поразки у Сирії. І щоб поразка не виглядала аж такою принизливою, щоб не втрати ще більше впливу, йому конче потрібно було зберегти військові бази. І от самі росіяни писали, що він відправив на це завдання відомого дипломата, академіка і батька дуже талановитого сина, Рамзана Кадирова.

Думаючи, що він домовиться по мусульманській лінії з новою владою, яка ще нещодавно проходила як терористи у всіх списках спецслужб світу. Пообіцяли Кадирову за це золоті гори. Але якось не вийшло. І російські корита періодично тонуть у Середземному морі, забезпечуючи евакуацію цих баз.

Що тоді могло статися? Тоді Кадиров міг образитися і вирішити помститися тому, кого вважав винним. Ердогана і всю Туреччину. Яким точно не потрібні російські бази під боком і які там свою імперію відновлюють. Але Ердоган далеко. А Азербайджан близько. І оскільки Рамзана послали одні посіпаки турецького султана, він вирішив помститися через інших. І він збиває азербайджанський літак. А потім ще пропонує принизливу компенсацію у 25 тисяч доларів за загиблого.

Погодьтесь, виглядає струнко, красиво. І не потребує жодних доказів. Все ж і так ясно. Але, нажаль, не треба шукати масонську ложу, бо світом править звичайна лажа. Не треба шукати інших пояснень, коли на арену виходить звичайна людська дурість.

Буданов останнім часом постійно робив нерви Кадирову. Принижував того постійними атаками дронів по улюбленим об'єктам дон дона. Той, напевно, робив істерики Путіну. Бо ж страждає його честь. Він то казав, що у них там таке ППО, що буде п'ять тисяч літаків летіти, все зібʼють.

До речі, він там не уточнював, то цивільні будуть літаки чи військові, але то таке. І от щоб Рамзан не нив, йому дають сучасне ППО. Але ж у руках мавпи граната «Ахмат» звісно сила, але ця сила точно не у розумі. І вони відразу цілять не туди. Панікують. І понеслось.

А те, що вони відправили літак над морем, щоб той затонув і приховав усі злочини, то це вже нова нормальність терористичної держави. Як і відео зі збиттям Санта-Клауса. Роки пропаганди зсунули нормальність дуже далеко від звичного нам людського рівня. І назад повернутись буде дуже важко. Або неможливо.

Але ж яка теорія змови пропадає. Пожити б у світі, де вакцини існують для чіпування, а світом керують рептилоїди. Було б набагато простіше жити…

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Джерело
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Теги: авіакатастрофа війна путін Чечня Рамзан Кадиров літак Азербайджан військові росіяни

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