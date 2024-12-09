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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Дивна суперзброя «Орєшнік». У війні не допомагає, підходить лише для дешевого піару

glavcom.ua
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Росія, найімовірніше, має лише кілька ракет «Орєшнік», які ще тільки запустить у серійне виробництво

Сумно Башару…

Ось сумно Башару Асаду. У Путіна є супер-пупер зброя «Орешнік», що за потужністю поступається тільки «Зірці смерті», але чомусь він ії не дає і не рятує свого вірного посіпаку.

А той же і Крим російським визнавав, і українських бандерівців особисто бачив і про українські біолабораторії всім розповідав. І що це тобі дало, Башар?

І каже тільки «тримай друг Башар бояришник. Бо я тебе поважаю. Але грошей, людей і танків немає. Тримайся»

Але у той же час обіцяє супер-пупер «Орєшнік» Лукашенкові. Щоб знов Ілон Маск вдягав памперси, напевно.

Оце дивна суперзброя, той орєшнік. У війні не допомагає, якось. Підходить лише для дешевого піару. І для телевізійного оргазму, щоб з російському другу Такеру було про що поговорити, дивлячись закоханими очами на Лаврова.

А Башару сумно. Навіть росіянам на військових базах у Сирії якось не дуже приємно. Бо до них вже долітають привіти. А ті, хто їх присилає, також чомусь не бояться того страшного «Орєшніка». І не бояться страшної і могутньої російської непереможної армії. Що має безліч ресурсів і може воювати роками, бо ж вже перевела свою економіку на військові рейки. Ну так же Путін говорить. Він же брехати не буде.

А може то просто ці повстанці неграмотні і не знають, що ядерна держава не може програти у війні? Не читали правильних газет.

От якщо б знали… а так сумно Башару…

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Джерело
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Теги: путін військові держава Башар Асад Сирія озброєння

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