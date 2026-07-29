29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони

Свята 29 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

29 липня Україна вшановує полеглих воїнів Сил спеціальних операцій та святкує День працівника органу державного фінансового контролю, а у світі відзначають Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. До кінця року залишається 155 днів. Православні вшановують пам'ять святого мученика Калиніка.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 29 липня 2026 року.

Зміст

Пам'ятні дати та свята в Україні

День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій

Щороку 29 липня в Україні відзначається День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України. Цей день встановлено окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака як символ глибокої поваги до героїзму та жертовності українських спецпризначенців, які віддали життя за свободу та незалежність держави.

Раніше 29 липня кожного року Україна відзначала День Сил спеціальних операцій Збройних Сил. Однак у 2025 році президент України Володимир Зеленський підписав Указ №346/2025, що встановив нову дату святкування Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ – 27 травня.

День працівника органу державного фінансового контролю

Відзначається в Україні щороку 29 липня. Це офіційне професійне свято було встановлене Указом президента України №441/2026 від 26 травня 2026 року.

Це нове свято створене з урахуванням вагомої ролі органів держфінконтролю (зокрема Державної аудиторської служби України) у захисті економічних інтересів держави. Воно покликане сприяти розвитку професійної діяльності у цій сфері та забезпечувати законне й ефективне використання державних ресурсів.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією

29 липня, світова спільнота відзначає Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Це свято закликає до мирного співіснування різних народностей, поваги до культурної спадщини та традицій інших. Ці гуманістичні ідеї особливо актуальні для України, яка мужньо протистоїть російській агресії та отримує підтримку всього світу.

Втілення ідей соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією може сприяти об'єднанню зусиль у розв'язання глобальних проблем. Українці, які відстоюють свою свободу та незалежність, поділяють цінності цього свята, адже соціокультурне розмаїття підкреслює важливість моральних цінностей кожної особистості.

Дискримінація з боку окупантів продемонструвала світові, що деякі лідери, прагнучи втілити свої імперіалістичні мрії, нехтують людськими життями та міжнародним правом. Такий терор неприпустимий і має бути зупинений.

Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією нагадує нам про важливість розуміння та прийняття різноманіття культур. Національний розвиток, роблячи культурну спадщину доступною, сприяє мирному співіснуванню.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Калиніка

29 липня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Калиніка, мужнього християнина, який жив у III столітті нашої ери. Народившись у Кілікії (сучасна Туреччина), Калинік з юних років відзначався глибокою вірою та відданістю християнству.

У ті часи Римська імперія активно переслідувала послідовників нової релігії, але Калинік не боявся відкрито сповідувати свою віру. Він проповідував Слово Боже, навертав язичників до християнства та допомагав нужденним. Його діяльність привернула увагу римської влади, яка заарештувала його за звинуваченням у поширенні «небезпечного вчення».

Калиніка піддали жорстоким тортурам, вимагаючи зректися Христа. Але він залишився непохитним у своїй вірі, демонструючи неймовірну силу духу та стійкість. Його катували вогнем, били батогами та кидали до диких звірів, але він не зрікся свого Бога.

Зрештою, римський суддя засудив Калиніка до смертної кари через спалення живцем. Мученика привели на міську площу, де розпалили величезне багаття. Калиніка кинули у вогонь, але, за переказами, полум'я не завдало йому шкоди. Він стояв у вогні, молився та співав псалми, поки його душа не відійшла до Господа.

Свідки цієї дивовижної події були вражені мужністю та вірою Калиніка. Багато хто з них, побачивши його стійкість перед лицем смерті, увірували в Христа. Так, навіть через свою мученицьку смерть, Калинік продовжував навертати людей до християнства.

Церква шанує святого мученика, як приклад непохитної віри, мужності та відданості Богові. Його історія нагадує нам про важливість зберігати вірність своїм переконанням навіть у найважчих випробуваннях.

29 липня віряни звертаються до святого Калиніка з молитвами про зміцнення віри, захист від спокус та допомогу у подоланні життєвих труднощів. Його ім'я стало символом незламності людського духу та перемоги добра над злом.

Народні вірування та прикмети

Тепла погода з дощем – до великого врожаю грибів.

Туман вранці – до щедрого врожаю зернових.

Тепло зранку – до сонячного дня.

Що не можна робити цього дня

Забороняється займатися рукоділлям.

Не можна важко працювати.

Не слід бажати комусь зла, лихословити.

Історичні події

1108 – Людовик VI стає королем Франції;

1565 – королева Шотландії Марія Стюарт одружується зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі;

1793 – перший віцегубернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко засновує форт та морський порт Йорк (нині Торонто);

1858 – під тиском Сполучених Штатів Японія відкриває для чужоземців Токіо та Осаку;

1874 – британець Волтер Вінгфілд отримує патент на розбірний тенісний корт;

1907 – створюють Всесвітню організацію скаутського руху;.

1948 – у Лондоні розпочинаються XIV Літні Олімпійські ігри;

1957 – засновують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

2005 – астрономи оголошують про відкриття карликової планети Ерида;

2022 – на Землі зафіксували найкоротший день в історії планети – повний оберт навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше, ніж зазвичай.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Остап, Роман.