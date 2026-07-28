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Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Шкрум залишає посаду за власним бажанням
фото: Facebook-сторінка Альони Шкрум

Посадовиця подала заяву за власним бажанням та заявила, що не планує залишатися в жодному з двох нових міністерств після реорганізації

Кабінет міністрів України звільнив Альону Шкрум із посади першої заступниці міністра розвитку громад та територій України. Відповідне рішення уряд ухвалив 28 липня. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну, повідомляє «Главком» .

Перед цим Шкрум повідомила, що подала заяву на звільнення за власним бажанням. За її словами, вона також підготувала та передала двом міністрам перехідний документ з інформацією про роботу відомства.

«На посаді ні в одному, ні в іншому міністерстві залишатися не готова. Вважаю, що відпрацювала за останні 590 днів на всі 100%», – написала Шкрум у Facebook.  Вона побажала успіху новому уряду та керівникам двох міністерств, які утворилися після розподілу повноважень.

Посадовиця вважає помилковим як створення кілька років тому об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, так і його теперішній поділ. На її думку, рішення ухвалене у вкрай несприятливий момент – за кілька місяців до початку опалювального сезону, коли Росія готується атакувати українську критичну інфраструктуру, енергетику, а також транспортні об’єкти, зокрема залізницю та порти.

Шкрум зазначила, що через велику кількість викликів зараз немає часу на створення нових структур, формування команд у нових міністерствах та налагодження їхньої роботи. Також Шкрум вважає, що поділ може послабити напрям відновлення України, ускладнити залучення фінансування, розділити міжнародні домовленості та розпорошити комунікацію з партнерами.

Нагадаємо, Альона Шкрум – народна депутатка України VIII та IX скликань, представниця партії «Батьківщина», юристка та правозахисниця. Обіймала посаду першої заступниці міністра розвитку громад та територій України з грудня 2024 року. Шкрум є дружиною Дмитра Наталухи – чинного голови Фонду державного майна України.

У лютому 2025 року Шкрум привернула увагу під час офіційного візиту до ОАЕ через вибір одягу для ділових зустрічей. Її яскраво-блакитний костюм у соцмережах обговорювали як такий, що нібито не відповідав очікуваному діловому дрес-коду для таких заходів.

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