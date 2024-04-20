На війні в Україні загинув російський воєнкор Семен Єрьомін

На фронті було ліквідовано пропагандиста Семена Єрьоміна

Семен Єрьомін співпрацював з терористами та виправдовував воєнні злочини Росії в Україні

19 квітня на фронті в Україні загинув російський воєнкор-пропагандист Семен Єрьомін. Про це повідомляє російське пропагандистське видання «Известия».

Видання пише, що Семена Єрьоміна було ліквідовано внаслідок атаки FPV-дрона українських сил оборони. ЗМІ зазначає, що він був нібито одним з найкращих російських «воєнкорів».

Відомо, що Семен Єрьомін співпрацював з терористами та виправдовував воєнні злочини Росії у Волновасі, Маріуполі, під Вугледаром та на інших ділянках фронту з початку повномасштабної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, що 11 квітня біля Кремінної Луганської області ліквідований пресофіцер Міністерства оборони Росії Євгеній Половодов, який супроводжував пропагандистів медіахолдингу РФ ВГТРК. Про це інформує Інститут масової інформації.

ІМІ проаналізував сюжет луганської філії пропагандистського медіахолдингу РФ «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК), де про це повідомлялося.

Раніше повідомлялося, що на борту підбитого над Азовським морем Іл-22 загинув старший російський пілот. Зазначається, що літак посадив другий пілот, який був поранений.