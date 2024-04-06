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Жорсткі бої за Часів Яр: хто зараз тримає місто

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Жорсткі бої за Часів Яр: хто зараз тримає місто
Обстріляні будинки в Часовому Ярі, березень 2024 року
фото: поліція Донеччини

Усі спроби противника прорватися до Часового Яру зазнали невдачі

Сили оборони України утримують під своїм контролем місто Часів Яр на Донеччині, попри жорстокі бої. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

Головком зазначив, що особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському – в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському – в районі Новомихайлівки.

Найбільш жорсткі бої, за його словами, нині тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ.

«Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі», – запевнив Сирський.

Він додав, що на Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою. Так, на  Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого; на Оріхівському – в районах Роботине та Вербового з метою відновлення втраченого положеня; на Херсонському – намагається витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринок. Але успіху на цих напрямках ворог не має.

Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках українькі захисники мають певний тактичний успіх, розповів головком.

Нагадаємо, що 5 квітня український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська готуються до активізації наступальних дій як на Куп'янському, так і на Лиманському напрямках. 

До слова, триває 773-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Теги: війна Донеччина фронт

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