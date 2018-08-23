Порошенко приніс вибачення, і з нього не впала корона

Петро Порошенко

Невідомо, скільки плюсів заробив своїм вибаченням Порошенко, але мінусів вже точно не отримав

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Пётр Порошенко извинился перед украинцами за то, что обещал закончить войну на Донбассе за часы, а не месяцы:

«Я жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощения. Это для меня серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям».

Эти слова были произнесены и стали, естественно, сенсацией в украинском информационном пространстве, даже Россия этим заинтересовалась – вот Эхо заказало у меня комментарий на эту тему. Думаю, что и зомбоящик кремлёвский по этой теме сегодня вечером пройдётся. Скажут две вещи: Порошенко облажался, а Россия очень сильная. Не скажут только одно, — что Прошенко извинился, и корона с него не упала, а кое-кто у нас безгрешен, каких бы дров не наломал.

Но бог с ним, с зомбоящиком, тут важны другие вещи, политические, ибо извинение Порошенко крайне важно для внутренней украинской жизни. Извинившись, Порошенко достигает двух очевидных целей. Во-первых, он выбивает главный пропагандистский довод у оппозиции, которая начинает и заканчивает критику президента именно с тезиса, что Порошенко «обещал, но не справился и молчит». Ответ в виде извинения дан, и теперь, как в известном анекдоте, дальнейшее — это уже «их проблема», т.е. проблема оппозиции. Вторая очевидная достигнутая цель называется так: Президент извиняется перед народом. В постсовке извиняться вообще не принято, тут любой руководитель – это царь и бог, который всегда прав. Конечно, после извинения рейтинг Порошенко куда-то ввысь не скакнёт, но, в какой-то степени, снимет народное недовольство бесконечной войной.

Всё же, человек извинился, а если извинился, то к нему уже другое отношение.

В общем, неизвестно, сколько плюсов заработал своим извинением Порошенко, но минусов уж точно не получил. Оказывается, лидер может ошибаться, потом может признать свои ошибки и за это получить лишь дополнительные бонусы. Более того, люди даже любят, когда лидер ошибается и признаётся в этом, ибо тогда он выглядит простым человеком, а не каким-то небожителем.

Но главное и наиболее важное и принципиальное в том, что, видимо, наступают такие времена, когда за всё придётся извиняться.

И не только Порошенко.

Джерело: Эхо Москвы

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