Російські суди тепер самі будуть назначати олімпійських чемпіонів

Олександр Зубков Фото: ria.ru

Відкривається нова сторінка в історії російського спорту

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Эта заметка совсем не о спорте, а о странных политических решениях вокруг спорта.

Итак, Александр Зубков завоевал два «золота» на Олимпиаде-2014, но вскоре, из-за многочисленных обвинений России в нарушении антидопинговых правил, его лишили наград решением Спортивного арбитражного суда. Однако, президент Федерации бобслея России в ответ на это подал иск в Мосгорсуд, который в итоге и был удовлетворен. «Решение CAS противоречит нашей Конституции, поэтому не имеет силу на территории России», — пояснил вердикт Мосгорсуда Зубков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Таким образом, замечательный спортсмен Зубков останется Олимпийским чемпионом, но только на территории России. Для остального мира, он уже чемпионом не будет.

И это решение Зубкову, видимо, нравится.

И мне нравится!

Думаю, что Зубков открыл новую страницу в Российском спорте – страницу абсолютных побед великой России. Итак, вы спортсмен (а можно и не спортсмен), и вы участвуете в любом соревновании. Даже если вы проиграете, то идёте в российский суд, который признаёт вас победителем. Да, на территории России, но вам и этого достаточно – главное, что бы об этом проорал наш телегеббельс.

Вы скажете: но ведь нужен повод, чтобы тебя признали победителем.

Друзья, повод есть!

Процитирую великолепного депутата Дегтярёва, заведующего спортом в Думе: «… мы всех наших спортсменов, которые подверглись в последние годы давлению, — явно политически мотивированному, считаем идеологически и политически нашими чемпионами», — отметил он.

То есть, твою страну поймали на использовании допинга и требуют вернуть медали, то ты становишься чемпионом России по «противостоянию политическому давлению». И думаю, что вот это российское изобретение поможет всем, кому ФСБ меняло мочу в пробирках через стеночку (надеюсь, вы эту скандальную историю не забыли), мгновенно становиться борцами за права человека и узниками совести.

Конечно, при таком переходе в другой, политический, вид спорта, нужно отдать Олимпийски медали. Но наши пробирочные герои, с застенчивой улыбкой легендарного Альхена, говорят, что Олимпийскую медаль оставят, всё же, себе. Видимо, за страдания от политического давления.

Конечно, Международный Олимпийский комитет уже заявил, что все же потребует вернуть медали. Но это уже другая история.

Подведём итог. Видимо, Александр Зубков прекрасный спортсмен и отличный боец – ничего плохого сказать о нём не могу и не имею права, да и не о нём разговор, а о невероятных событиях, которые происходят в России, смысл которых в том, что, когда твою страну ловят на содействии приёму допинга и наказывают команду страны – это неконституционно.

Видимо, в Конституции России есть статья, разрешающая этот финт.

Какими же видятся будущие победы российского спорта. Думаю, скоро Россия пополнится «Чемпионами Мира Химки-Ховрино», «Чемпионами мировой спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа» и «Победителями Зимней Олимпиады Ростова на Дону».

Побед вам, российские спортсмены!

Джерело: Эхо Москвы

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