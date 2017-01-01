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    Думки вголос

    У Росії є лише дві експортні статті - вуглеводні та ненависть

    На Росію вже зовсім незабаром очікують дуже тяжкі часи
    Мовою оригіналу Эта новость может показаться не политической, но это только на первый взгляд. Так вот – компания Google заявила, что переходит полностью, — еще раз — полностью, — на  100% возобновляемую энергию, солнечную и  ветровую. Подробности технические можно почитать
    • Матвій Ганапольський

      Оглядач

    • Сьогодні, 22:08
    • Розсилка

    На Росію вже зовсім незабаром очікують дуже тяжкі часи

    Мовою оригіналу

    Эта новость может показаться не политической, но это только на первый взгляд. Так вот – компания Google заявила, что переходит полностью, — еще раз — полностью, — на  100% возобновляемую энергию, солнечную и  ветровую. Подробности технические можно почитать в интернете, а выводы политические сделаем тут. То, что сегодня делает Google, завтра будут делать все – это понятно. Значит, в  весьма обозримом будущем прекрасная «скрепоносная» Россия в энергетическом смысле никому не будет нужна – хорошо, если не завтра, то послезавтра. И, видимо, господам Путину и Медведеву необходимо умерить свой гонор, перестать врать гражданам, что мы  прошли какие-то «волны рецессии» и перешли на устойчивый рост, — а врут они именно так. И спросить себя необходимо им честно и откровенно, как мы будем зарабатывать валюту, когда от наших углеводородов откажется мир. И на что мы будем покупать абсолютно все, на чем ездим, летаем и в чем ходим. И на каких телевизорах, где мы возьмем эти телевизоры, на которых россияне будут смотреть пропаганду Соловьева-Киселева.

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    У России есть две главные экспортные статьи — углеводороды и ненависть. От ненависти Запад уже отказывается, блокируя Россию, где возможно – суды в США, расследования, спецпрокуроры. А вот углеводороды, как теперь выясняется, благодаря компании Google, впереди. Понятно, что эта новость от Google на господ Путина и Медведева не произведет никакого впечатления, они ее и не произнесут, как и страшную фамилию господина Навального. Но иногда думаешь: а если у этих замечательных лидеров, которые не знают других слов, кроме «обормот», какой-нибудь «Гамбурский счет»? Может ли такое случиться, что где-то там, в Кремле, возле туалета или в  курилке они скажут друг другу: слушай, а  мы-то с тобой в большой заднице. Мы-то с тобой занимаемся только выборами и  чморим оппозицию, но где наша экономка, что мы выпускаем, что экспортируем? Почему, друг, Владимир, за 18 лет твоего правления у нас выросла только ненависть к окружающим, стали толще попы, стали покорнее депутаты, но ракеты падают, как и раньше. Почему, друг Димон, фамилию Навальный мы произносить не научились, а сделать экономику нет. Почему Крым наш, Донбасс наш, а  счастья нет? И друг Володя ответит: а потому, друг Димон, что виноват во всем был Ельцин, а сейчас Трамп. И вы выбросите, Димон, все это из головы, потому что надо выиграть выборы, а народ пусть захлебнётся телевизионным патриотизмом.

    Какой же вывод? Кирдык, — скажу я вам, — наступает всегда неожиданно. Сегодня он от Google. И если даже Google запретят в России, это не поможет.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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