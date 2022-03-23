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    Думки вголос

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    • Ганна Маляр

      Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

    •  glavcom.ua
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    Просто перестаньте дивитися російські джерела інформації - Приберіть рашистів з ефіру!
    Просто перестаньте дивитися російські джерела інформації
    фото з відкритих джерел

    В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Ми з вами вже організувались в усіх сферах, давайте ще організуємось в інформаційній.

    Інформаційну зброю РФ використовує паралельно з військовим озброєнням. Вони посилюють одна одну.

    Вони шукають шляхи і способи інформаційного впливу на нашу свідомість для чого використовують наші з вами слабкі місця. Ми емоційні і жалісливі, чутливі до тих, хто нам співчуває – на цей інформаційний гачок нас легко взяти.

    Так само є гачки і в західного сусіпльства, які використовує РФ

    Як це працює?

    Зараз багато західних компаній виводять свої потужності з РФ. Але добра частина з них стоїть перед дилемою – як залишитись в РФ, але не зіпсувати репутацію в очах шанувальників на Заході.

    І от для цього РФ вигідно створити видиму опозицію, рух проти Путиіна і проти війни. Бо це серйозний аргумент для виправдання західних кампаній перед їхніми західними споживачами. Вони ж, умовно кажучи, їхню продукцію постачають не лише росіянам, які підтримують війну, але й великій частині притомних людей, які проти Путіна. І їх неможна залишати без їхньої продукції. Повірте, що західне суспільство це виправдання сприйме.

    Що стосується України, то в нашому інфопросторі російську опозицію і російських противникі війни РФ використовує для розколу нашої єдності

    Бо зруйнувати наші будинки не означає зруйнувати нашу єдність і наші переконання. Тому окрім фізичного руйнування наших міст і сіл, вони намагаються зруйнувати нашу єдність.

    Чим більше довіри в нас буде до їхньої опозиції і противників війни, тим більше РФ їх використає проти нас. І в дуже важливий момент, коли нам потрібно буде займати єдину жорстку позицію проти РФ, виявиться, що частина нашого суспільства не зможе це зробити, бо в РФ є і притомні люди, які проти війни.

    От це, власне і є мета російських інформаційних спецоперацій під час війни – розділилити нас за різними світоглядними позиціями.

    Тому, в нашому інформаційному просторі, поки йде війна, не повинно бути їхніх експертів, політиків, колишніх політиків, опозиціонерів, бізнесменів, щиро співчуваючих – бо їх всіх використає РФ проти нас – або прямо, або «втемну».

    Не читайте їхні пости, статті і не обговорюйте їх, не треба їх ні в чому переконувати або дякувати за підтримку – вони всі інформаційна зброя своєї країни (незалежно від того, знають вони про це чи ні).

    Залиште їхнє інформаційне поле нашим професіоналам.

    Наші інформаційні війська, повірте, дуже потужні.

    Джерело: блог Ганни Маляр

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти пропаганда війна інформаційна війна Україна окупація дезінформація #stoprussia
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