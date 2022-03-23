Приберіть рашистів з ефіру!

В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Ми з вами вже організувались в усіх сферах, давайте ще організуємось в інформаційній.

Інформаційну зброю РФ використовує паралельно з військовим озброєнням. Вони посилюють одна одну.

Вони шукають шляхи і способи інформаційного впливу на нашу свідомість для чого використовують наші з вами слабкі місця. Ми емоційні і жалісливі, чутливі до тих, хто нам співчуває – на цей інформаційний гачок нас легко взяти.

Так само є гачки і в західного сусіпльства, які використовує РФ

Як це працює?

Зараз багато західних компаній виводять свої потужності з РФ. Але добра частина з них стоїть перед дилемою – як залишитись в РФ, але не зіпсувати репутацію в очах шанувальників на Заході.

І от для цього РФ вигідно створити видиму опозицію, рух проти Путиіна і проти війни. Бо це серйозний аргумент для виправдання західних кампаній перед їхніми західними споживачами. Вони ж, умовно кажучи, їхню продукцію постачають не лише росіянам, які підтримують війну, але й великій частині притомних людей, які проти Путіна. І їх неможна залишати без їхньої продукції. Повірте, що західне суспільство це виправдання сприйме.

Що стосується України, то в нашому інфопросторі російську опозицію і російських противникі війни РФ використовує для розколу нашої єдності

Бо зруйнувати наші будинки не означає зруйнувати нашу єдність і наші переконання. Тому окрім фізичного руйнування наших міст і сіл, вони намагаються зруйнувати нашу єдність.

Чим більше довіри в нас буде до їхньої опозиції і противників війни, тим більше РФ їх використає проти нас. І в дуже важливий момент, коли нам потрібно буде займати єдину жорстку позицію проти РФ, виявиться, що частина нашого суспільства не зможе це зробити, бо в РФ є і притомні люди, які проти війни.

От це, власне і є мета російських інформаційних спецоперацій під час війни – розділилити нас за різними світоглядними позиціями.

Тому, в нашому інформаційному просторі, поки йде війна, не повинно бути їхніх експертів, політиків, колишніх політиків, опозиціонерів, бізнесменів, щиро співчуваючих – бо їх всіх використає РФ проти нас – або прямо, або «втемну».

Не читайте їхні пости, статті і не обговорюйте їх, не треба їх ні в чому переконувати або дякувати за підтримку – вони всі інформаційна зброя своєї країни (незалежно від того, знають вони про це чи ні).

Залиште їхнє інформаційне поле нашим професіоналам.

Наші інформаційні війська, повірте, дуже потужні.

Джерело: блог Ганни Маляр

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