Бійці ГУР уразили два російські гелікоптери та буксир (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Бійці ГУР уразили два російські гелікоптери та буксир (відео)
ГУР: Ураження буксира суттєво обмежує бойові спроможності елітного російського підрозділу
фото: скриншот з відео

Українські бійці вразили військовий буксир окупантів, ймовірно БУК-2190

Спецпідрозділ ГУР «Примари» на території тимчасово окупованого Криму уразив два російські гелікоптери Мі-8 та буксир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від $20 до $30 млн.

Також українські бійці вразили військовий буксир окупантів, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя.

«Рейдовий буксир входить до складу т. зв. «ПДСС» (підводних диверсійних сил та засобів). Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням. Ураження буксира суттєво обмежує бойові спроможності елітного російського підрозділу», – йдеться у заяві ГУР.

Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 серпня 2025 року, підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України проведено ряд спеціальних дій на території тимчасово окупованого Криму. В результаті проведених дій знищено РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в н. п. Саки.

Як повідомлялося, українські ракети «Фламінго» вразили російські об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ.

Раніше бійці Головного управління розвідки Міноборони України у ніч проти 28 серпня уразили у тимчасово окупованому Криму російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Радіолокаційний комплекс було знищено за допомогою дрона. 

ГУР війна втрати Крим

