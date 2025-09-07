Головна Країна Події в Україні
Зеленський: такі вбивства – свідомий злочин і затягування війни

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський: такі вбивства – свідомий злочин і затягування війни
Президент закликав партнерів реалізувати всі досягнуті домовленості щодо посилення української протиповітряної оборони
колаж: glavcom.ua

Зеленський повідомив про понад 800 дронів та 13 ракет, випущених РФ: є загиблі та поранені 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська застосували понад 800 дронів та 13 ракет, включаючи чотири балістичні, під час нічної атаки. Внаслідок ударів є жертви та руйнування в багатьох регіонах України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Як підкреслив Володимир Зеленський, російські війська атакували низку українських міст, зокрема:

  • Київ. У столиці зруйновано звичайні житлові будинки, в одному з них розбиті перекриття між 4-м та 8-м поверхами. Станом на зараз відомо про двох загиблих, включаючи дитину, а також десятки постраждалих. Пошкоджена будівля Кабінету Міністрів, на верхніх поверхах якої виникла пожежа.
  • Запоріжжя. Пошкоджено понад 20 будинків і дитячий садочок.
  • Кривий Ріг. Є руйнування торговельних складів.
  • Сумська та Чернігівська області. Загинули люди в Сафонівці та на Чернігівщині.
  • Одеса. Був приліт по багатоповерхівці.

За словами Зеленського, за попередньою інформацією, кілька дронів перетнули кордон України та Білорусі.

Зеленський: такі вбивства – свідомий злочин і затягування війни фото 1
фото: ДСНС Києва

Володимир Зеленський назвав такі атаки «свідомим злочином і затягуванням війни». Він наголосив, що світ може змусити кремлівських злочинців припинити вбивати, якщо проявить політичну волю.

Президент закликав партнерів реалізувати всі досягнуті домовленості щодо посилення української протиповітряної оборони. Зеленський підкреслив, що кожна додаткова система ППО рятує цивільних від цих підлих ударів.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ загинуло двоє людей, ще 16, зокрема двоє поліцейських, отримали поранення. Руйнування зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах столиці. 

До слова, у ніч на 7 вересня Росія завдала масованого повітряного удару по території України, запустивши рекордні 818 повітряних цілей. Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що вдалося збити 751 з них. 

Як відомо, у зв'язку з пошкодженням залізничної інфраструктури в Полтавській області внаслідок ворожого обстрілу низка поїздів прямуватиме за зміненим маршрутом. 

Теги: росія Володимир Зеленський безпілотник ракетна атака

