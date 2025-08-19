Головна Країна Події в Україні
Окупанти масовано атакували Полтавщину: є влучання у двох районах (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти масовано атакували Полтавщину: є влучання у двох районах (відео)
Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки
фото з відкритих джерел

У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів

У ніч проти 19 серпня російська терористична армія масовано атакувала Полтавщину. Внаслідок чого постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута. 

«Сьогодні вночі ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, у Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня російські терористи атакували Сумщину ударними дронами. За повідомленням очільника Сумської ОВА, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади. Від цинічного російського удару оселя загорілася.

До слова, триває 1273-й день повномасштабної війни в Україні.

