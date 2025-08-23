Головна Спорт Новини
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту України з боксу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту України з боксу
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося в анексованій Керчі

Російські пропагандистські ресурси не повідомляють про деталі та дату знищення зрадника Клименка

Сили оборони на фронті знищили зрадника з Криму Володимира Клименка. Про це повідомляє «Главком».

Володимир Клименко народився 30 червня 1987 року в Керчі. З шостого по дев'ятий клас займався боксом, отримав розряд «кандидат в майстри спорту України з боксу».

У 2005 році Клименко закінчив Керченське вище морське училище № 12.

Прощання з ліквідованим окупантом відбулося в анексованій Керчі. Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про деталі та дату знищення Клименка.

Нагадаємо, футболісти московського ЦСКА Матвій Кисляк та Кирило Глєбов потрапили до бази сайту «Миротворець»

Зазначається, що гравці є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займалися пропагандою війни.

Кисляк та Глєбов 10 травня 2025 року перед матчем 28 туру чемпіонату Росії з футболу взяли участь в пропагандистській акції.

Гравці вийшли на футбольне поле разом з дітьми учасників російської військової агресії проти України. Пропагандистська акція була організована фондом «Захисники вітчизни», який підтримує російських окупантів.

Як повідомлялося, керівництво російського чоловічого волейбольного клубу «Білогір'я» ухвалило рішення достроково завершити тренувальні збори у Білгороді у зв’язку з обстрілами міста.

«Підготовка до сезону-2025/2026 триватиме у Тулі. Усі заплановані публічні заходи скасовано. Слідкуйте за актуальною інформацією та бережіть себе», – написано у повідомленні клубу.

Через заходи безпеки «Білогір'я» проводило домашні матчі російської Суперліги-2024/2025 у Тулі. У минулорічному чемпіонаті клуб із Білгорода виборов бронзові нагороди.

