ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту України з боксу

Прощання з ліквідованим окупантом відбулося в анексованій Керчі

Російські пропагандистські ресурси не повідомляють про деталі та дату знищення зрадника Клименка

Сили оборони на фронті знищили зрадника з Криму Володимира Клименка. Про це повідомляє «Главком».

Володимир Клименко народився 30 червня 1987 року в Керчі. З шостого по дев'ятий клас займався боксом, отримав розряд «кандидат в майстри спорту України з боксу».

У 2005 році Клименко закінчив Керченське вище морське училище № 12.

Прощання з ліквідованим окупантом відбулося в анексованій Керчі. Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про деталі та дату знищення Клименка.

