Удар по Будинку уряду. Час діяти

Вперше з початку війни росіяни поцілили по будівлі Кабміну

Ракетний терор у центрі столиці. Звернення до світу

Так зараз виглядає будинок Уряду після російської атаки сьогодні зранку.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення росіяни поцілили по будівлі Кабміну, де працює вся наша команда.

На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу погасили. Дякую рятувальникам. Російський терор не зупинить роботу Уряду. Руйнування відновимо. Але життя українців не повернути. За цю ніч по всій країні через російський обстріл загинули чотири людини і понад 44 зазнали поранень. Очевидно, що Росія не хоче миру.

Я закликаю наших партнерів та усі держави світу перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України – не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні.

😥Свириденко показала ще кадри зсередини понівеченої будівлі Уряду після атаки росіян pic.twitter.com/DlWeA8VwTa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 7, 2025

Час діяти. Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими. Посильте санкційний тиск на Росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально – можливості у ваших руках.

Лише наша єдність і сильна відповідь зможуть зупинити Росію і принести мир.