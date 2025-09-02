Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні: чи говорили про Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні: чи говорили про Україну
фото: cctv

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін провели зустріч у Пекіні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на cctv.

Сі Цзіньпін зазначив, що відносини між Китаєм і Росією витримали випробування мінливими міжнародними обставинами, ставши зразковою моделлю відносин між великими країнами, що характеризуються тривалим добросусідством, всебічною стратегічною координацією та взаємовигідною співпрацею. За його словами, Китай готовий підтримувати тісні контакти на високому рівні з РФ.

Китайський лідер підкреслив, що участь глав держав Китаю та Росії в урочистостях з нагоди перемоги у Великій Вітчизняній війні проти фашизму повністю демонструє відповідальність великих держав як головних переможців у Другій світовій війні та постійних членів Ради Безпеки ООН.

Сторони підписали понад 20 двосторонніх документів про співпрацю в таких сферах, як енергетика, аерокосмічна галузь, штучний інтелект, сільське господарство, інспекція та карантин, охорона здоров'я, наукові дослідження, освіта та ЗМІ.

За підсумками зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна немає жодної згадки про обговорення війни в Україні або саміту на Алясці.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні. 

Зокрема, російський диктатор Володимир Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні заявив, що «розуміння, досягнуте в ході саміту на Алясці, відкриває шлях до миру в Україні».

Читайте також:

Теги: Сі Цзіньпін путін Китай росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи збирається Путін нарешті визнати, що Москва стала лакеєм Китаю?
Китай використовує Росію, як таран проти західної цивілізації
Вчора, 10:37
Окупанти потрапили в оточення
ЗСУ: Російські війська потрапили в оточення під Добропіллям
30 серпня, 22:49
Коти можуть користуватись власним метро
Китайський блогер-інженер побудував метро для котів
21 серпня, 01:18
Трамп запропонував Україні «щось на кшталт гарантій, як за статтею 5, але поза НАТО»
США запропонували Україні альтернативу вступу до НАТО
16 серпня, 20:32
Uоловна мета Трампа – це досягнення швидкої мирної угоди, а не припинення вогню
Трамп заявив, що Путін усе ще вимагає виходу України з Донбасу – Bloomberg
16 серпня, 15:34
Зеленський та Моді домовилися запланувати особисту зустріч у вересні
Зеленський з прем’єр-міністром Індії обговорили санкції проти РФ
11 серпня, 16:16

Політика

Екссуддя, який «погорів» на хабарі, втік до ЗСУ і може уникнути покарання
Екссуддя, який «погорів» на хабарі, втік до ЗСУ і може уникнути покарання
Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні: чи говорили про Україну
Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні: чи говорили про Україну
У Польщі розпочалися масштабні військові навчання «Залізний захисник-25»
У Польщі розпочалися масштабні військові навчання «Залізний захисник-25»
Трамп проводить кожен третій день на гольфі
Трамп проводить кожен третій день на гольфі
Саміт ШОС: генсек ООН закликав до припинення вогню в Україні
Саміт ШОС: генсек ООН закликав до припинення вогню в Україні
Аналітики ISW пояснили, навіщо Кремль поширив звернення Януковича
Аналітики ISW пояснили, навіщо Кремль поширив звернення Януковича

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
15K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
7723
Вбивство Парубія: з'явилася нова інформація про підозрюваного
6890
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
5453
Легендарний Іван Марчук повернувся до Києва і відвідав унікальну виставку своїх картин (фото)

Новини

Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua