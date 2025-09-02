Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні: чи говорили про Україну

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін провели зустріч у Пекіні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на cctv.

Сі Цзіньпін зазначив, що відносини між Китаєм і Росією витримали випробування мінливими міжнародними обставинами, ставши зразковою моделлю відносин між великими країнами, що характеризуються тривалим добросусідством, всебічною стратегічною координацією та взаємовигідною співпрацею. За його словами, Китай готовий підтримувати тісні контакти на високому рівні з РФ.

Китайський лідер підкреслив, що участь глав держав Китаю та Росії в урочистостях з нагоди перемоги у Великій Вітчизняній війні проти фашизму повністю демонструє відповідальність великих держав як головних переможців у Другій світовій війні та постійних членів Ради Безпеки ООН.

Сторони підписали понад 20 двосторонніх документів про співпрацю в таких сферах, як енергетика, аерокосмічна галузь, штучний інтелект, сільське господарство, інспекція та карантин, охорона здоров'я, наукові дослідження, освіта та ЗМІ.

За підсумками зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна немає жодної згадки про обговорення війни в Україні або саміту на Алясці.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні.

Зокрема, російський диктатор Володимир Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні заявив, що «розуміння, досягнуте в ході саміту на Алясці, відкриває шлях до миру в Україні».