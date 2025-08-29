Головна Країна Події в Україні
Відкриття Національного військового кладовища, візит української делегації до США. Головне за 29 серпня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Відкриття Національного військового кладовища, візит української делегації до США. Головне за 29 серпня
У День пам’яті захисників України відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища
фото: Офіс президента

Українська делегація провела зустріч зі спецпредставником Трампа

Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито, українська делегація зустрілася з Віткоффом, Швеція викликала посла Росії. «Главком» склав добірку новин 29 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито

У День пам’яті захисників України відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища. Відкриття відбулося за участі президента Володимира Зеленського.

На території меморіалу відбулося поховання перших п’яти невідомих захисників. Також у церемоніалі взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Денис Шмигаль та міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

фото: Інтерфакс

Українська делегація зустрілася з Віткоффом

Голову Офісу президента Андрій Єрмак разом із першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею провів зустріч в Нью-Йорку зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

«На початку зустрічі поінформував Стіва Віткоффа про злочини війни, які щодня чинить Росія проти наших міст і громад України. Зокрема, про масовану ракетно-дронову атаку на Київ, яка забрала життя 23 людей, серед них – четверо дітей. На жаль, Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії. Україна підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру», – йдеться у повідомленні Єрмака.

Швеція викликала посла Росії

Міністерство закордонних справ Швеції у п’ятницю, 29 серпня, викликало посла Росії в Стокгольмі на знак протесту проти масованих ударів російських військ по містах України.

Згідно з офіційною заявою МЗС, цей крок був зроблений як протест проти постійних нападів Росії на українські міста та цивільне населення.

У Києві зросла кількість загиблих через удар РФ

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Києву зросла до 25. «Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали. Абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри Путіна – продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру», – йдеться у заяві президента.

«Рашизм» офіційно визнано ідеологією

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу». Документ окреслює ключові принципи та завдання державної політики у сфері національної пам’яті та визначає правовий статус Українського інституту національної пам’яті.

У законодавстві вперше офіційно закріплюється термін «рашизм» як гібридна тоталітарна ідеологія, що поєднує риси російського шовінізму, імперіалізму, комуністичних і нацистських практик.

Теги: США війна Володимир Зеленський

