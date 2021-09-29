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    Думки вголос

    Білоруси будуть вільними, коли почнуть захищатися від КГБ

    • Мирослав Гай

      Блогер

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    В Білорусі зараз небезпечно для кожного, хто не підтримує самопроголошену владу Лукашенка - Білоруси будуть вільними, коли почнуть захищатися від КГБ
    В Білорусі зараз небезпечно для кожного, хто не підтримує самопроголошену владу Лукашенка

    Молодий програміст показав приклад усій нації, загинувши в бою з силовиками

    Мовою оригіналу

    Я не хотел ничего писать про белоруса Андрея Зальцера, айтишника, молодого парня, отца годовалого ребенка, который защищая свою семью застрелил охреневшего от безнаказанности КГБиста Диму. Это мол белорусская история. Но что-то никто из белоруской опозиции не поддержал Андрея.

    Поэтому выскажусь.

    КГБшник Дима думал, что имея пистолет глок и фрезу, и количественный перевес в виде таких же отморозков, он не встретит сопротивления. Что он ворвется и положит всех лицом в пол, а потом будет пытать и выбивать признание.

    Заряд картечи поменял планы простого парня из кгб Димы навсегда.

    Андрея с перепугу застрелили. Хотя парень мог бы еще забрать с собой пару нелюдей. Опыта не хватило. Простой програмист, защищает свой дом охотничьим ружьем.

    Беларусь тогда будет свободна, когда таких Зальцеров станет тысячи. Как в Украине.

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    Джерело: блог Мирослава Гая

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    Теги: убийство Беларусь КГБ дом
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    Білоруси будуть вільними, коли почнуть захищатися від КГБ