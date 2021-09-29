Білоруси будуть вільними, коли почнуть захищатися від КГБ

В Білорусі зараз небезпечно для кожного, хто не підтримує самопроголошену владу Лукашенка

Молодий програміст показав приклад усій нації, загинувши в бою з силовиками

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Я не хотел ничего писать про белоруса Андрея Зальцера, айтишника, молодого парня, отца годовалого ребенка, который защищая свою семью застрелил охреневшего от безнаказанности КГБиста Диму. Это мол белорусская история. Но что-то никто из белоруской опозиции не поддержал Андрея.

Поэтому выскажусь.

КГБшник Дима думал, что имея пистолет глок и фрезу, и количественный перевес в виде таких же отморозков, он не встретит сопротивления. Что он ворвется и положит всех лицом в пол, а потом будет пытать и выбивать признание.

Заряд картечи поменял планы простого парня из кгб Димы навсегда.

Андрея с перепугу застрелили. Хотя парень мог бы еще забрать с собой пару нелюдей. Опыта не хватило. Простой програмист, защищает свой дом охотничьим ружьем.

Беларусь тогда будет свободна, когда таких Зальцеров станет тысячи. Как в Украине.

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Джерело: блог Мирослава Гая

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