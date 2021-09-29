Білоруси будуть вільними, коли почнуть захищатися від КГБ
Молодий програміст показав приклад усій нації, загинувши в бою з силовиками
Мовою оригіналу
Я не хотел ничего писать про белоруса Андрея Зальцера, айтишника, молодого парня, отца годовалого ребенка, который защищая свою семью застрелил охреневшего от безнаказанности КГБиста Диму. Это мол белорусская история. Но что-то никто из белоруской опозиции не поддержал Андрея.
Поэтому выскажусь.
КГБшник Дима думал, что имея пистолет глок и фрезу, и количественный перевес в виде таких же отморозков, он не встретит сопротивления. Что он ворвется и положит всех лицом в пол, а потом будет пытать и выбивать признание.
Заряд картечи поменял планы простого парня из кгб Димы навсегда.
Андрея с перепугу застрелили. Хотя парень мог бы еще забрать с собой пару нелюдей. Опыта не хватило. Простой програмист, защищает свой дом охотничьим ружьем.
Беларусь тогда будет свободна, когда таких Зальцеров станет тысячи. Как в Украине.
Джерело: блог Мирослава Гая