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    Думки вголос

    Російські спецслужби продовжують вбивства у Європі

    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Розсилка
    Російські спецслужби продовжують вбивства у Європі

    У центрі Берліна застрелили колишнього чеченського командира

    Німецька поліція заарештувала 49-річного росіянина за підозрою у вбивстві чеченця Зелімхана Хангошвілі.

    Хангошвілі був убитий 24 серпня в парку Кляйнер Тіргартен в центрі Берліна. Свідки повідомили, що вбивця наблизився до 40-річного чоловіка на велосипеді й двічі вистрілив йому в голову, а потім швидко поїхав.

    Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова.

    Він походив із громади етнічних чеченців і жив в гірському районі Панкісскої ущелини Грузії. Він виїхав до Німеччини, переживши спробу замаху в столиці Грузії Тбілісі в 2015 році.

    Незабаром після стрілянини поліція знайшла підозрюваного, який викинув в річку велосипед, пістолет та інші докази. Вбивця використовував пістолет Glock 26 з глушником. Дайвери знайшли зброю в річці.

    Повідомляється, що підозрюваний Вадим С. мав у своїй квартирі велику суму грошей. Йому висунули звинувачення в навмисному вбивстві.

    Нагадаю, що за ці 5 років російські спеулкжби здійснили декілька вбивств, а також невдалих замахів в Україні.

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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