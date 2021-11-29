Хто виграв: президент чи журналісти? Звичайні українців оцінили пятигодинний бій у прямому ефірі (відео)

Президент чи підліток? Набір слів чи звіт глави держави? Слово глядачам

Екватор президентської каденції Володимир Зеленський «відсвяткував» у колі журналістів. У подарунок медійники принести Гаранту гострі та незручні запитання.

Попередньо Офіс Президента афішував тригодинне спілкування з пресою, а в підсумку українці стати свідками п’ятигодинного пресмарафону. Детально про спілкування глави держави з журналістами «Главком» писав тут: «Чорна п’ятниця» Зеленського. Основні тези екстреного брифінгу президента.

І якщо в робочий день, п’ятницю, не кожен українець міг виділити майже 6 годин на телеперегляд брифінгу. То вже на вихідних переважна більшість громадян у новинах та інтернеті могли побачити найяскравіші моменти марафону, який влаштував Зеленський і собі, і журналістам.

Як відреагували прості українці на запитання журналістів та відповіді Володимира Зеленського дивіться у відео.

Серед опитаних громадян, яких зустрів «Главком» на вулицях Києва, були ті, хто підтримує президента Зеленського, й ті, хто його гостро критикує. Далі пряма мова різних людей:

«Двоякі відчуття. З одного боку, ти розумієш, що на Зеленського покладено дуже багато сподівань і відповідальності, і зараз він перенавантажений, тому від нього йде дуже гостра та агресивна реакція на поставлені питання. Вважаю, що сьогодні президента потрібно максимально підтримувати, адже його обрало суспільство, це як не як 72%... І якщо ми будемо свого президента «топити», то що ж ми за країна така».

«Такої недолугості від президента, я точно не очікував, якщо чесно. Агресивна поведінка, як в якогось підлітка, який щось не отримав, якийсь там подарунок від батьків чи від родичів. В студії, ніби не журналісти прийшли, а всі от шість, ніби всі його тещі, які хочуть щось від нього постійно мають якісь претензії. Не вміння будувати свої думки, якесь окремі реченні, які мали би зміст, сенс, я взагалі не почув. Якісь нагальні відповіді на якісь нагальні питання, вони не те що не прозвучали, а вони прозвучали в такому якомусь розкиданому сенсі».

«Он все хорошо делает. Журналисты, я считаю, на него слишком наезжают».

«Владимир Зеленський мне больше нравился на 95-м квартале».

«Це нерозумний прездент. Може й розумний. Але це не мій президент».

Нагадаємо, минулої п’ятниці, 26 листопада, президент Володимир Зеленський неочікувано зібрав журналістів. «Позачергова» пресконференція спровокувала хвилю обговорення у ЗМІ з кількох причин.

Перша – глава держави був надто емоційним. І цьому було пояснення. Нині Банкова та її господар перебувають в ситуації інформаційного цейтноту: суспільство вимагає відповідей на багато гострих питань як загалом до влади, так і персонально до Зеленського.

Друга. Свої емоції не стримали і кілька запрошених журналістів. Попри те, що честі особисто поспілкуватися з Гарантом удостоїлися далеко не всі акули пера: Офіс президента не став створювати Зеленському «теплу ванну». Банкова сама відібрала представників 30 ЗМІ, але серед них виявились і ті, що вважаються нині опозиційними до влади. Тому брифінг у підсумку перетворився у п’ятигодинне ток-шоу з дуже драматичними моментами.

«Главком»