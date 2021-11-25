Україні треба редизайн Конституції, а не дострокові вибори

Українські політики не бачать, що сама конструкція української держави не відповідає викликам часу

Українські політики не бачать, що сама конструкція української держави не відповідає викликам часу

Жоден український можновладець не хоче позбавляти себе привілеїв

Українські політики схожі на божевільних, які б'ються насмерть за право покермувати старою колимагою, що зависла над прірвою. Їм так хочеться сісти за кермо, що вони неспроможні побачити, як жалюгідно виглядає автівка, за право керувати якою вони так відчайдушно змагаються...

Цікаво, що з усіх нинішніх політичних лідерів НІХТО не брав участі у розробці та НЕ голосував за чинну Конституцію. І тим не менш у ній закладена така ласа посада президента, що кожен з них бачить себе на троні у найбільш еротичних снах. Хоча бути тим, кого американці називають founding fathers або framers, набагато почесніше, аніж попрацювати 5 років очільником нещасної країни, де люди ненавидять владу тільки за те, що вона влада...

Проте, якщо українські політики не бачать, що сама конструкція української держави не відповідає викликам часу і веде нас усіх до катастрофи, це не означає, що цього не бачить ніхто.

Аби в чергове не об'єднуватись проти когось чи чогось у час смертельної загрози, не маючи жодної позитивної візії України, треба говорити про конституційне перемоделювання держави. Про переваги та недоліки тої чи тої конституційної конструкції. Про те як ці конституційні вузли зібрати в цілісний мехінізм ефективної влади. І як змусити цю владу працювати на народ.

Звичайно, все це наразі виглядає таким далеким від нагальних проблем пандемії, вагнергейту, енергетичної кризи, концентрації ворожих військ на українських кордонах...

Позатим той, хто не мріє про власний дім, хто у своїх мріях не малював сотню разів кожну кімнату, кухню, санвузол, коридор, не продумував електичну проводку, подачу та відведення води, екстер'єр та інтер'єр, ніколи не житиме у комфортному домі...

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Джерело: блог Геннадія Друзенка

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