Старовинну копію конституції США продали на аукціоні за $43 млн

У США на аукціоні продали Конституцію з першого тиражу

Ця друкована копія американська конституція є однією з 13 екземплярів роздруківок, які були видані для делегатів на Філадельфійському конвенті 1787 року

Старовинну копію конституції Сполучених Штатів продали на аукціоні за $43,2 млн, повідомив у Twitter аукціонний будинок Sotheby's.

Ця друкована копія американська конституція є однією з 13 екземплярів роздруківок, які, в кількості 500 екземплярів, були видані для делегатів Континентального конгресу на Філадельфійському конвенті 1787 року. На цих законодавчих зборах було створено конституцію США. Таким чином, ця конституція є найстарішим у світі чинним основним законом.

Невідомо, хто зумів придбати лот.

#AuctionUpdate: Tonight's historic sale of The 'Official Edition' of The United States Constitution soared to a record-breaking $43.2 million, with all proceeds benefiting the Dorothy Tapper Goldman Foundation's educational programs for students. pic.twitter.com/uR5ZJT2UY0 — Sotheby's (@Sothebys) November 19, 2021

Раніше група криптоінвесторів заявила, що планує купити копію Конституції США, виставлену на аукціоні Sotheby's.

За п'ять днів існування група зуміла зібрати Ethereum на суму $4,3 млн, тоді як видання Конституції США оцінюється в $15–20 млн.

Якщо ConstitutionDAO вдасться виграти аукціон, кожен її учасник володітиме частиною тексту. Криптоінвестори також планують виставити перше видання Конституції США в одному із музеїв США. Нині вони займаються оцінкою різних паноптикумів.

Нагадаємо, картину, яку Бенксі намагався знищити на аукціоні, продали за рекордну суму.

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