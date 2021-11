Старовинну копію конституції США продали на аукціоні за $43 млн

Старовинну копію конституції Сполучених Штатів продали на аукціоні за $43,2 млн, повідомив у Twitter аукціонний будинок Sotheby's.

Ця друкована копія американська конституція є однією з 13 екземплярів роздруківок, які, в кількості 500 екземплярів, були видані для делегатів Континентального конгресу на Філадельфійському конвенті 1787 року. На цих законодавчих зборах було створено конституцію США. Таким чином, ця конституція є найстарішим у світі чинним основним законом.

Невідомо, хто зумів придбати лот.

#AuctionUpdate: Tonight's historic sale of The 'Official Edition' of The United States Constitution soared to a record-breaking $43.2 million, with all proceeds benefiting the Dorothy Tapper Goldman Foundation's educational programs for students. pic.twitter.com/uR5ZJT2UY0