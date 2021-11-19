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    Старовинну копію конституції США продали на аукціоні за $43 млн

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    У США на аукціоні продали Конституцію з першого тиражу - Старовинну копію конституції США продали на аукціоні за $43 млн
    У США на аукціоні продали Конституцію з першого тиражу
    фото: Richard Drew/AP

    Ця друкована копія американська конституція є однією з 13 екземплярів роздруківок, які були видані для делегатів на Філадельфійському конвенті 1787 року

    Старовинну копію конституції Сполучених Штатів продали на аукціоні за $43,2 млн, повідомив у Twitter аукціонний будинок Sotheby's.

    Ця друкована копія американська конституція є однією з 13 екземплярів роздруківок, які, в кількості 500 екземплярів, були видані для делегатів Континентального конгресу на Філадельфійському конвенті 1787 року. На цих законодавчих зборах було створено конституцію США. Таким чином, ця конституція є найстарішим у світі чинним основним законом.

    Невідомо, хто зумів придбати лот.

    Раніше група криптоінвесторів заявила, що планує купити копію Конституції США, виставлену на аукціоні Sotheby's.

    За п'ять днів існування група зуміла зібрати Ethereum на суму $4,3 млн, тоді як видання Конституції США оцінюється в $15–20 млн.

    Якщо ConstitutionDAO вдасться виграти аукціон, кожен її учасник володітиме частиною тексту. Криптоінвестори також планують виставити перше видання Конституції США в одному із музеїв США. Нині вони займаються оцінкою різних паноптикумів.

    Нагадаємо, картину, яку Бенксі намагався знищити на аукціоні, продали за рекордну суму.

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    Теги: США Конституція Twitter аукціон
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    Старовинну копію конституції США продали на аукціоні за $43 млн