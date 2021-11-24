Чого хоче Путін від України: експерт розповів, чому навколо нашої країни неспокійно

Президентові РФ потрібна військова загроза на кордоні і міграційна криза

Концентрацією російських військ на кордоні з Україною та створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі президент РФ Володимир Путін має намір домогтися від Заходу гарантій того, що Україна не вступить до НАТО та Євросоюзу. Про це розповів голова Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, пише «Апостроф».

На його думку, доручення Путіна главі МЗС РФ Сергію Лаврову розпочати переговори щодо створення «системи гарантій безпеки» в Європі, перш за все, стосуються України.

«Путін лякає, пропонуючи Заходу «велику угоду», в рамках якої Москві можуть гарантувати, що Україна не буде членом ЄС та НАТО», – каже політичний експерт.

За його словами, сторони можуть провести велику конференцію, підписавши документ, подібний до Будапештського меморандуму. До нього можуть включити окремі пункти щодо Білорусі.

«Інакше Москва погрожує силою змусити Київ виконувати «Мінськ» у кремлівському трактуванні», – пояснив політолог.

Він додав, що основним адресатом тут є США, а не Париж та Берлін. Європейці намагаються діяти дипломатичними засобами, але не дають очікуваного результату.

Нагадаємо, раніше відомий політолог озвучив дуже несподівану версію, чому Україну не беруть до НАТО.

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