Головна Думки вголос Геннадій Друзенко
search button user button menu button
Геннадій Друзенко Правник, громадський активіст

Зустріч на Алясці: шанс чи пастка для України?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Що ховається за зустріччю Трампа та Путіна?
фото згенероване ШІ

Спокуса Аляскою

І Вашингтон і Москва анонсували зустріч Трампа та Путіна 15 серпня на Алясці. Окрім того, що на територію США не розповсюджується юрисдикція Міжнародного кримінального суду, що видав ордер на арешт московського лідера, Аляска символічна тим, що є територією, яка від початку 19 століття належала Російській імперії, а 1867 року була продана США.

Я певен, що такий символізм обрано не даремно. Кордони мінливі, і вони не можуть стати на перешкоді домовленостям «великим лідерам» великих держав.

Трамп вже згадав, що в перебігу перемовин з хазяїном Кремля буде обговорювати якісь «обмін територіями». Майже напевно українськими. І готовність відмовитись від якихось територій (де-факто чи де-юре) буде платою, яку запропонують Україні, аби отримати «мир», що насправді буде лише (тимчасовою) зупинкою активних бойових дій.

Президент України вже відкинув можливості територіальних компромісів. Деякі європейські лідери також виступили категорично проти: «Якщо кордони можна змінювати силою, то жоден з них не є безпечним… Суверенітет і територіальна цілісність – наріжні камені глобальної стабільності. Ми не будемо заохочувати агресію – ні в Україні, ні деінде».

Але якщо ми не вважатимемо єдиноправильною формальну логіку «непорушності державних кордонів», закарбовану у статуті ООН, а натомість задумаємось про «парадоксальну логіку війни», описану Едвардом Люттваком, перспектива територіальних поступок виглядатиме не такою вже однозначною.

Що пише Люттвак? Що аби перетворитися на тривалий мир війна має «вигоріти зсередини». Іншими словами, мають зникнути засадничі причини, що призвели до війни. Приміром, мир між Вірменією та Азербайджаном став можливим, коли Єреван відмовився від своїх претензій на Нагорний Карабах, а сторони знайшли взаємоприйнятний компроміс щодо Зангезурського коридору. Також передумовою тривкого миру на Південному Кавказі має стати відмова вірмен від «роз'ятрення ран» від геноциду початку ХХ століття як одного з ключових елементів своєї ідентичності.

Тривалий мир між СРСР (а пізніше Росією) та Фінляндією став можливим, коли сторони змогли перетворити антагонізм часів Зимових воєн на взаємовигідну співпрацю другої половини ХХ століття. Тобто питання тривкого миру – це питання суттєвої зміни ідентичності одної або обох сторін збройного конфлікту. Це справжній феномен μετάνοια – переосмислення себе, своєї тожсамості та своїх цілей.

У контексті російсько-української війни тривкий мир можливий тільки в трьох варіантах:

  1. Якщо трапиться чудо і ресентиментна, постімперська Росія, яка страждає на фантомні болі своєї величі, перетвориться на цивілізовану, демократичну національну державу;
  2. Росія надірветься, виснажиться від війни і розпадеться на десятки національних держав, яким буде не до України;
  3. Україна переосмислить себе і почне плекати нову ідентичність, яка неантагоністична російській (умовний грузинський чи фінській варіант).

Будь-який інший варіант буде лише більш-менш тривалим перемирʼям. Яке підтримуватиме тільки усвідомлення того, що жодна зі сторін не має достатньо сил і засобів, аби перемогти у війні (умовний корейський сценарій). Жоден дисбаланс сил означатиме нову гарячу фазу війни. Як було у випадку з Нагорним Карабахом, наприклад.

На жаль, критична залежність України від США у питаннях продовження війни залишає Зеленському небагато шансів на ефективний спротив, якщо таки Трамп та Путін досягнуть угоди на Алясці через тиждень. Українці, як показують останні соцдослідження, все більше схильні купувати мир ціною важких компромісів.

Питання, чи зможе Зеленський цей важкий компроміс продати власному народу? Чи зможе виторгувати найкращі умови з можливих? А чи буде статистом на банкеті хижаків, які вирішують майбутнє України без неї?

Не даремно ж перспектива особистої зустрічі Трампа та Путіна дивним чином збіглася у часі з наполегливими чутками про злив «плівок Міндіча» чи то ЦРУ, чи то ФБР...

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: обмін Україна путін війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сікорський: Ми знаємо, що президент Трамп оголосив, що Сполучені Штати вироблятимуть обладнання для України
Польський міністр запропонував купити у США зброю за кошт Росії
15 липня, 19:38
Російські силовики можуть використовувати історію пошуку в акаунтах Google або в історії браузера
Диджитал-диктатура: РФ штрафуватиме громадян за доступ до «екстремістських» матеріалів
17 липня, 15:48
НАБУ злякалося «обрізаних» повноважень і кинулося швидко завершувати розслідування справ
Генпрокурор Кравченко стукає у двері. НАБУ ввімкнуло турборежим Тема тижня
24 липня, 13:45
Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели переговори 10 липня
Лавров передав Рубіо добірку цитат президента України (відео)
11 липня, 11:47
Деніел Мартиндейл шпигував за ЗСУ
Американець, який два роки шпигував для окупантів з України, отримав російський паспорт
15 липня, 22:03
Трамп прокоментував як його дружина ставиться до Путіна
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
30 липня, 10:39
Трамп повідомив, коли введе вторинні санкції проти РФ, якщо Путін не погодиться на перемир’я
Трамп повідомив, коли введе вторинні санкції проти РФ, якщо Путін не погодиться на перемир’я
29 липня, 21:03
Триває 1253-й день повномасштабної війни
Військовий розповів про нову тактику окупантів на Покровському напрямку
30 липня, 12:20
Нещодавно Тихонов (праворуч) відзначився людиноненависницькою заявою щодо України
Росіяни знімуть фільм про олімпійського чемпіона, який хотів «зробити Хіросіму» з частини України
1 серпня, 12:22

Геннадій Друзенко

Зустріч на Алясці: шанс чи пастка для України?
Зустріч на Алясці: шанс чи пастка для України?
Чи треба перетворювати Зеленського на «кульгаву качку»?
Чи треба перетворювати Зеленського на «кульгаву качку»?
Вчорашні мітинги на підтримку НАБУ були трагіфарсом. І ось чому?
Вчорашні мітинги на підтримку НАБУ були трагіфарсом. І ось чому?
Мобілізація, яка змінить хід війни
Мобілізація, яка змінить хід війни
Або Зеленський завершить війну, або війна завершить Зеленського. Третього не дано
Або Зеленський завершить війну, або війна завершить Зеленського. Третього не дано
Повернення Трампа до Білого дому може змінити Україну та світ
Повернення Трампа до Білого дому може змінити Україну та світ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
20K
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
16K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
14K
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
3215
Таксі під час комендантської години у Києві: влада відреагувала на розслідування

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Сьогодні, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua