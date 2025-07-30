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Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
Трамп прокоментував як його дружина ставиться до Путіна
фото із відкритих джерел

Трамп розкрив ставлення першої леді США до Путіна

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його дружина Меланія Трамп нібито «позитивно» ставиться до російського диктатора Володимира Путіна. Як повідомляє «Главком», про ставлення першої леді Сполучених Штатів до російського дикатора Трамп розповів у підкасті Pod Force One пише New York Post.

«Ми знаємо Путіна і він їй подобається... У мене з ним були дуже добрі стосунки. В ідеалі так і має бути. Але вона сказала: як шкода, вони щойно бомбили Київ. А я якраз говорив із ним того дня вдень», – сказав президент США.

Раніше Трамп відзначав нейтральну позицію першої леді щодо війни в Україні. За його словами, Меланія виступає за припинення кровопролиття та загибелі людей.

У липні 2025 року конгресмен  Дон Бейкон заявив, що саме Меланія Трамп вплинула на посилення риторики та політики Трампа щодо Росії. Він розповів, що перша леді регулярно нагадує президенту США про російські удари по Україні.

Нагадаємо, Трамп пригрозив запровадити імпортне мито щодо Росії, якщо війна в Україні не буде закінчена через 10 днів. Він запустив зворотний відлік для Росії, при цьому зазначив, що не впевнений, чи подіють нові мита. Після закінчення терміну Трамп може накласти 100-відсоткові вторинні мита на товари з Росії.

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Теги: Дональд Трамп путін Меланія Трамп

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