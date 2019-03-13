Чому кандидати, які виступають за чесні вибори, не засудили напад на мирний мітинг?

Сутички на мітингу в Черкасах

Жоден з них публічно не висловив занепокоєння тим, що вже й міжнародні спостережні місії висловлюють занепокоєння можливими силовими провокаціями на дільницях.

Друзі, пам‘ятаєте, як кандідати масово підмахнули бумажку за чесні вибори в прямому ефірі: хто живцем, хтось по скайпу. Поклялися не порушувати і бути чесними, і дуже жорстко реагувати на всякі неподобства. Хороша така бумажка, прям виборчий будапештський меморандум. З такою ж перспективою....

Ви теж звернути увагу, що жоден з цих кандидатів так і не засудили напад парамілітарних угруповань на мирні мітинги, заяви парамілітарних груп про те, що збираються застосовувати силу на виборчих дільницях, ніхто не звернув увагу на те, що міністри не є суб‘єктами виборчого процесу і апріорі не можуть коментувати виборчі перегони чи бути в кампанії арбітрами, а мають виключно забезпечувати прозорість і законність процесу. А оцінки і коментарі - це прерогатива ЦВК. Куди, до речі, входять висуванці як провладних, так і опозиційних фракцій.

Кандідати мовчать. Жоден публічно не висловив занепокоєння тим, що вже й міжнародні спостережні місії висловлюють занепокоєння можливими силовими провокаціями на дільницях. І тільки наші підписанти будапештського виборчого меморандуму - ні мур-мур.

Мене це не дивує. А лише закріплює в думці, що й з іншими обіцянками і підписаними ними бумажками буде те саме.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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