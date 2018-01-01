Хороші новини з РФ: гроші закінчуються, а в ПАРЄ росіян не хочуть повертати

На січневій сесії ПАРЄ прийматимуть дві важлив резолюції, зокрема й про гуманітарну ситуацію на Донбасі

Дві чудові новини з-за порєбріка. Перша: РФ повністю вичерпала свій резервний фонд. Анексований Крим і війна на Донбасі, утримання нових колоній і армії, санкції США і ЄС, твердо прив'язані до виконання Росією мінських угод, дорого обходяться «браттям». Путін рано чи пізно змушений буде заплатити за свою авантюру. Друга новина:

На січневій сесії ПАРЄ прийматимуть дві важлив резолюції, зокрема й про гуманітарну ситуацію на Донбасі

Дві чудові новини з-за порєбріка. Перша: РФ повністю вичерпала свій резервний фонд. Анексований Крим і війна на Донбасі, утримання нових колоній і армії, санкції США і ЄС, твердо прив'язані до виконання Росією мінських угод, дорого обходяться «браттям». Путін рано чи пізно змушений буде заплатити за свою авантюру.

Друга новина: Росія не присилатиме свою делегацію в ПАРЄ цього року. Попри всі зусилля аграмонтів і Янгланда повернути росіян без будь-яких передумов, серед членів ПАРЄ не знайшлося критичної маси любителів Кремля, згодних на таке порушення фундаментальних принципів РЄ. Звичайно, зусиллям лобістів Кремля протимстояла велика дипломатична робота, в першу чергу президента Порошенка, міністра Клімкіна, наших дипломатів, Дмитра Кулеби, Сергія Кислиці, ну й нашої маленької, але вредної делегації):

Працюємо далі. Тим більше, що на січневій сесії ПАРЄ прийматимуть дві важлив резолюції, зокрема й про гуманітарну ситуацію на Донбасі.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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