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Олексій Парновський Кандидатфізико-математичних наук

Мавпа з гранатою. Що робити з Росією?

glavcom.ua
Держава-терорист має зникнути
фото з відкритих джерел

Ніякої високотехнологічної промисловості для РФ – лише сировинна промисловість і максимально брудне промвиробництво

Отже. Росія поводиться як мавпа з гранатою. У неї треба гранату відібрати.

В першу чергу – ядерну.

Однак, вона всі свої злодійства чинила за допомогою неядерних озброєнь. Їх теж треба відібрати.

З досвіду Веймарської республіки ми знаємо, що це призводить до національного приниження і реваншизму. Висновок: не має бути російської нації, щоби не було кому бути приниженим. Тому Росія має бути розділена на окремі незалежні, бажано – недружні одна до одної країни.

Розділення має проводитися так, щоби виглядало як звільнення поневолених народів і деколонізація, але при цьому забезпечивало стійкий занепад на всій території РФ принаймні років на 200.

Ніякої високотехнологічної промисловості – лише сировинна промисловість і максимально брудне промвиробництво; усі споживчі товари, особливо першої необхідності – лише імпорт. Ніякої власної науки. Культура низької проби і релігія, різні в різних частинах для майже гарантованої провокації конфліктів. Кенселінг російської культури. Розвінчення «досягнень» російської науки і техніки (власне досягнення росіян там по пальцях перерахувати можна). Навчання в школах максимально примітизоване. Все це загортати у деклароване піклування про цивільне населення.

Іншими словами, тупо продовжити і посилити поточну внутрішню політику РФ, лише зі зміною наративів і з відмовою від середньої мови імперії – російської на користь місцевих і регіональних мов, бажано з некириличними абетками.

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Теги: населення культура релігія росія

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