Предстоятель УГКЦ Святослав: Особисто сказав Папі, що велика російська культура – це міф

Блаженніший Святослав: Коли Папу спитали про Україну, він почав говорити про… російський народ. Мовляв, як так, це ж народ великої культури?

Папа Римський Франциск досі вірить у «велику російську культуру». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав, і розповів, як він на особистій аудієнції у Папи пояснив Понтифіку, чому він не правий.

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Минулої осені на одній з пресконференцій Папу Римського запитали про Україну. А він, відповідаючи, почав говорити про… російський народ. Тоді блаженнійший Святослав був першим, хто зустрівся з Папою наступного ранку після цих заяв. Це була особиста аудієнція.

«Папа тоді сказав: як так росіяни можуть діяти, це ж народ великої культури? Ще тоді він згадав… Достоєвського. То я прямо і спитав: чи знаєте, отче, що сьогодні про вас говорить Україна? Він каже, що ні. То я далі йому пояснив: українці кажуть, що він погано читав Достоєвського. Він перепитав, чому? «Бачите, – кажу йому, – сьогодні ми всі просто відчуваємо, що всі ідеї про велику російську культуру є міфом. Бо ми в Україні можемо засвідчити абсолютно іншу дійсність», – розповідає предстоятель УГКЦ.

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Сьогодні Апостольська столиця, навіть Європа, інші міжнародні інституції, перебувають у небезпеці, такій, як перед початком Другої світової, стверджує священнослужитель.

«Тоді, коли філософи, діячі культури чули слова «німець», «німецька нація», вони собі уявляли німецьких поетів, філософів, музикантів, велику німецьку культуру, яка була наріжним каменем європейської культури. Натомість при владі у Німеччині були нацисти, тобто злочинці. А потім весь світ запитував: а як так сталося, що така буцімто велика культурна європейська нація була здатна вчинити те, що собою символізував Аушвіц, тобто воєнні злочини – знищення мільйонів євреїв? Сьогодні маємо те саме», – заявив предстоятель УГКЦ.

На тій зустрічі Святослав прямо сказав Понтифіку, що «велика російська культура» – це міф.

«І на тій зустрічі я це прямо говорив. Я йому сказав: давайте ми будемо вам помагати, якщо буде потрібно, ми поможемо створити навіть пул журналістів, які поможуть правильно артикулювати ваш меседж, який ви хочете донести до України», – заявив предстоятель УГКЦ.

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Нагадаємо, що посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ. Чималий вплив на католицьке духовенство у Ватикані і донині має Фатімське пророцтво про Росію (йдеться про пророцтво, датоване 13 липня 1917 року, у якому Діва Марія, нібито об’явившись втретє неподалік португальського міста Фатіма, прорекла, що Росію треба навертати на праведний шлях, інакше «вона (Росія) поширюватиме свої блуди світом, спричинить багато воєн, у яких загинуть багато націй»). Одним із таких вірян є й Папа.