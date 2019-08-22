МЗС Росії має давати поради Путіну, а не президенту України
Не треба повчати українського президента. Це може робити народ України і українська опозиція, а не Маши з Уралмаша
МЗС РФ нахамило Зеленському. Оперативно нахамили, не чекали не те, що кілька днів, а навіть кілька годин не чекали. Їх «чекаємо від вас сигналу» це - «чекаємо від вас капітуляції».
Що тут можна сказати? Нехай МЗС РФ дає поради Путіну, а не президенту України. Не треба повчати українського президента. Це може робити народ України і українська опозиція, а не Маши з Уралмаша.
Й ми чекаємо від Путіна не сигналів, а дій. Звільнення заручників, повернення Донбасу і Криму.
Джерело: блог Ірини Геращенко