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    Думки вголос

    МЗС Росії має давати поради Путіну, а не президенту України

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - МЗС Росії має давати поради Путіну, а не президенту України
    Володимир Зеленський

    Не треба повчати українського президента. Це може робити народ України і українська опозиція, а не Маши з Уралмаша

    МЗС РФ нахамило Зеленському. Оперативно нахамили, не чекали не те, що кілька днів, а навіть кілька годин не чекали. Їх «чекаємо від вас сигналу» це - «чекаємо від вас капітуляції».

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    Що тут можна сказати? Нехай МЗС РФ дає поради Путіну, а не президенту України. Не треба повчати українського президента. Це може робити народ України і українська опозиція, а не Маши з Уралмаша. 

    Й ми чекаємо від Путіна не сигналів, а дій. Звільнення заручників, повернення Донбасу і Криму.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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