Серед 44 кандидатів на посаду президента України лише чотири жінки

Чи з'явиться у нас своя Ангела Меркель?

Чому наші жінки-кандидатки не сприймають як свої теми гендерної рівності?

Серед 44 кандидатів на посаду Президента України - 4 жінки. Цікавий аналіз їх програм щодо відсутності там проблематики захисту прав жінок і рівних можливостей.

У всіх - про материнство, репродуктивні функції і сім‘ю. Крапка. Саме так бачать роль сучасної українки кандидатки.

Те саме, що й в кандидатів-чоловіків. Такими бачать роль і місце сучасної українки наші кандидати...

Нічого - про європейські і світові тренди боротьби з сексизмом і дискримінацією (актуальні для України, насправді) рівні можливості, боротьбу з домашнім насильством, залучення жінок до політики і влади.

Завжди цьому дивувалася - чому наші жінки-кандидатки не сприймають як свої теми гендерної рівності. Такі важливі для Ангели Меркель і інших світових лідерів (чоловіків в т. ч., зокрема, це програмні цілі прем’єра Трюдо, президента Макрона, інших).

Джерело: блог Ірини Геращенко

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