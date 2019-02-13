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    Думки вголос

    Серед 44 кандидатів на посаду президента України лише чотири жінки

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Чи з'явиться у нас своя Ангела Меркель? - Серед 44 кандидатів на посаду президента України лише чотири жінки
    Чи з'явиться у нас своя Ангела Меркель?

    Чому наші жінки-кандидатки не сприймають як свої теми гендерної рівності?

    Серед 44 кандидатів на посаду Президента України - 4 жінки. Цікавий аналіз їх програм щодо відсутності там проблематики захисту прав жінок і рівних можливостей. 

    У всіх - про материнство, репродуктивні функції і сім‘ю. Крапка. Саме так бачать роль сучасної українки кандидатки. 

    Те саме, що й в кандидатів-чоловіків. Такими бачать роль і місце сучасної українки наші кандидати...

    Нічого - про європейські і світові тренди боротьби з сексизмом і дискримінацією (актуальні для України, насправді) рівні можливості, боротьбу з домашнім насильством, залучення жінок до політики і влади.

    Завжди цьому дивувалася - чому наші жінки-кандидатки не сприймають як свої теми гендерної рівності. Такі важливі для Ангели Меркель і інших світових лідерів (чоловіків в т. ч., зокрема, це програмні цілі прем’єра Трюдо, президента Макрона, інших).

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    вибори президент жінка
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