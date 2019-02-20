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    Думки вголос

    У 2014 році на Майдані точно було не до селфі і фото на пам'ять

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Тут було пекло, а не кіностудія Довженка, де роблять дублі &laquo;події&raquo; - У 2014 році на Майдані точно було не до селфі і фото на пам'ять
    Тут було пекло, а не кіностудія Довженка, де роблять дублі «події»

    Вічна пам‘ять тим, кого сьогодні згадуємо, за ким плачемо і молимося.

    В мене майже немає фото з Майдану. Можливо, одна-дві. Немає зі сцени Майдану - я там не була (хіба один раз, ще на Європейській площі, до драматичних подій).

    Й жодної з Маріїнки, звідки ми з дівчатами витягували поранених з наметів Антимайдану. Й з 17 лікарні є тільки фото журналу в ординаторській - зі списком поранених і померлих. Не до фото тоді було. Й мені дико читати в фб пости тих, хто вимагає свідчень чиєїсь присутності на Майдані чи біля поранених в Маріїнці.... Там було пекло, а не кіностудія Довженка, де роблять дублі «події». 

    Ті, хто 18-20 були в Маріїнці, Кріпосному, на Інституцькій, на Майдані, точно не робили там селфі і фото, було не до того....

    Щороку в мене є смс від врятованих хлопців . Дякую Вам. Ваші смс,.... Ви навіть не уявляєте, які вони важливі для нас з дівчатами Олена КондратюкMariya Ionova.

    Дякую. Вклоняємося вам. Живіть довго і щасливо, дорогі .

    І вічна пам‘ять тим, кого сьогодні згадуємо, за ким плачемо і молимося.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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