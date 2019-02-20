У 2014 році на Майдані точно було не до селфі і фото на пам'ять

Тут було пекло, а не кіностудія Довженка, де роблять дублі «події»

Вічна пам‘ять тим, кого сьогодні згадуємо, за ким плачемо і молимося.

В мене майже немає фото з Майдану. Можливо, одна-дві. Немає зі сцени Майдану - я там не була (хіба один раз, ще на Європейській площі, до драматичних подій).

Й жодної з Маріїнки, звідки ми з дівчатами витягували поранених з наметів Антимайдану. Й з 17 лікарні є тільки фото журналу в ординаторській - зі списком поранених і померлих. Не до фото тоді було. Й мені дико читати в фб пости тих, хто вимагає свідчень чиєїсь присутності на Майдані чи біля поранених в Маріїнці.... Там було пекло, а не кіностудія Довженка, де роблять дублі «події».

Ті, хто 18-20 були в Маріїнці, Кріпосному, на Інституцькій, на Майдані, точно не робили там селфі і фото, було не до того....

Щороку в мене є смс від врятованих хлопців . Дякую Вам. Ваші смс,.... Ви навіть не уявляєте, які вони важливі для нас з дівчатами Олена Кондратюк, Mariya Ionova.

Дякую. Вклоняємося вам. Живіть довго і щасливо, дорогі .

І вічна пам‘ять тим, кого сьогодні згадуємо, за ким плачемо і молимося.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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