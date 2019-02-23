Україна ніколи не піде на прямі переговори з псевдореспубліками «ДНР» і «ЛНР»

РФ не посередник, а сторона, відповідальна за виконання мінських угод

Ніякого прямого діалогу з псевдореспубліками на окупованому РФ Донбасі і легітимізації маріонеткових режимів Кремля - не буде.

Мінський формат - тристоронній, його учасники: Україна- РФ-ОБСЄ. РФ не посередник, а сторона, відповідальна за виконання мінських угод, безпекового, економічного і гуманітарного блоків. Під угодами стоять підписи представників трьох сторін - України, РФ і ОБСЄ. В мінських угодах немає жодного слова про «ЛНР-ДНР» і таких нікчемних абревіатур.

Там є ще дві карляки громадян захарченка і плотницького, яких в останню хвилину притяг з собою в кімнату переговорів Путін. Але хто це?

І де вони? Одне упало, друге пропало (погано, бо вони є співучасниками злочинів Кремля і ми б воліли бачити їх в суді).

Всі так звані «органи влади республік» - нелегітимні і не визнані навіть в РФ. Тому й заяви їх так званих «представітєлей», які б прізвища не були в цих людей,- це лише марення Кремля. В Мінську є запрошені від ОРДЛО, але їх статус чітко визначений - запрошені, ніякі не учасники. Й ніяких прямих переговорів з маріонетками Кремля в ці роки не було й апріорі бути не може, як би не істерила Москва.

З Кремлем, за посередництва наших міжнародних партнерів, а не з маріонетками Кремля, говоритимемо про звільнення Донбасу. Вимагатимемо звільнення Донбасу .

Джерело: блог Ірини Геращенко

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