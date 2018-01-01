Як в сучасній Білорусі вшановують Сталіна та Берію
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Лаврентій Берія та Йосип Сталін
«Берія - найвидатніший менеджер 20 століття»
У Мінську з цікавості забігла в книжковий. Є, звичайно, полиці з білоруськими книжками, але більшість - російського видавництва.
Й ціла полиця - Сталін, різноманітних російських видань. Є й про Берію «найвидатнішого менеджера 20 сторіччя» - як написано в анотації. Отаке...
Джерело: блог Ірини Геращенко
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