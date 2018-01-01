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    Думки вголос

    Як в сучасній Білорусі вшановують Сталіна та Берію

    «Берія - найвидатніший менеджер 20 століття»
    У Мінську з цікавості забігла в книжковий. Є, звичайно, полиці з білоруськими книжками, але більшість - російського видавництва. Й ціла полиця - Сталін, різноманітних російських видань. Є й про Берію «найвидатнішого менеджера 20 сторіччя» - як написано в анотації. Отаке...
    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Сьогодні, 13:45
    • Розсилка
    Лаврентій Берія та Йосип Сталін
    Лаврентій Берія та Йосип Сталін

    «Берія - найвидатніший менеджер 20 століття»

    У Мінську з цікавості забігла в книжковий. Є, звичайно, полиці з білоруськими книжками, але більшість - російського видавництва.

    Й ціла полиця - Сталін, різноманітних російських видань. Є й про Берію «найвидатнішого менеджера 20 сторіччя» - як написано в анотації. Отаке...

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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