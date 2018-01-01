Як в сучасній Білорусі вшановують Сталіна та Берію

«Берія - найвидатніший менеджер 20 століття»

У Мінську з цікавості забігла в книжковий. Є, звичайно, полиці з білоруськими книжками, але більшість - російського видавництва. Й ціла полиця - Сталін, різноманітних російських видань. Є й про Берію «найвидатнішого менеджера 20 сторіччя» - як написано в анотації. Отаке...

Лаврентій Берія та Йосип Сталін

«Берія - найвидатніший менеджер 20 століття»

У Мінську з цікавості забігла в книжковий. Є, звичайно, полиці з білоруськими книжками, але більшість - російського видавництва.

Й ціла полиця - Сталін, різноманітних російських видань. Є й про Берію «найвидатнішого менеджера 20 сторіччя» - як написано в анотації. Отаке...

Джерело: блог Ірини Геращенко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»