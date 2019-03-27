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    Думки вголос

    Заява Гриценка про гру гормонів у Тимошенко - печерний сексизм та звичайне хамство

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко - Заява Гриценка про гру гормонів у Тимошенко - печерний сексизм та звичайне хамство
    Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко

    Огидно, що в українській політиці є один справжній полковник - це Сергій Кривонос, один Головнокомандуючий - Порошенко. Інші - чисті Ржевські

    Зверхня, через губу, репліка кандидата Гриценка про ЮВТ, що в неї весняний авітаміноз і гра гормонів - це звичайнісіньке хамство, печерний сексизм і комплекс поручика Ржевського. Яскраве свідчення, якого штибу моральні якості цього чесного полковника.

    Мовчання жінок - політиків зі штабу Гриценка в цій ситуації теж дивує, бо вони б мали публічно це засудити. А ЮВТ не варто дивуватися, на жаль, бо ви теж публічно так і не засудили вашого місцевого поручика Ржевського Власенка, який дозволяє собі такий самий печерний сексизм, хамство. А він в Батьківщині ще й працює в делегаціі в ПАРЄ, де сексизм - це відразу червона мітка назавжди. 

    Мовчання українських журналістів вже теж, на жаль, не дивує. Хоч в США і ЄС після подібної заяви кандидата до своєї опонентки - його б просто розірвали ЗМІ. І жінки - політики теж. Але в нас справжніх борчинь з сексизмом і гендерною нерівністю - небагато, інші ховаються в своїх політичних норах.
    Огидно, що в українській політиці є один справжній полковник - це Сергій Кривонос, один Головнокомандуючий - Порошенко. Інші - чисті Ржевські.

    Р. S. Я засуджую сексизм Гриценка по відношенню до ЮВТ. Попри те, що ЮВТ і її штаб так і не знайшли мужності вибачитися за всю огидну брехню проти президента Порошенка в цій кампанііі, я не хочу бути схожими на них, й в цій історії висловлюю публічні слова обурення.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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